Berlijnse borstlap in de snelkookpan

Aardappels met groente werden apart in bouillon gekookt. Tijdrovend, maar dat maakte niet uit want mevrouw had een keukenmeid.

Lees verder na de advertentie

Ik dacht meteen aan de Franse 'Pot au feu'. En inderdaad, in 'Deutsches Kochbuch' staat te lezen dat Berlijnse mevrouwen veel geleerd hebben van de hugenoten, die eind 17de eeuw naar Brandenburg vluchtten. Vooral de mierikswortelsaus is Duits. Het was de Duitser Fuchsius, die als eerste het culinaire gebruik vermeldt in zijn kruidenboek (1542). Hier een eigentijdse bereiding in de snelkookpan. Dat kost minder tijd maar geeft ook veel meer smaak.

Ingrediënten voor twee 300 g runderborst lap (klapstuk)

Kleine vastkokende aardappels

250 ml water

3 stengels bleekselderij

2 wortels

1/2 prei

zout

peterselie

Saus 15 g boter

20 g bloem

200 ml runderbouillon

zout

50 ml slagroom

1-2 eetlepels mierikswortel uit een potje Het vlees in een snelkookpan leggen. Zout en water erbij. Half uur koken onder de hoogste druk. Aardappels schillen. Plakjes maken van gewassen bleekselderij, wortels en prei. Druk wegnemen bij het vlees, aardappels en groente toevoegen. Opnieuw koken onder de hoogste druk, nu 4 minuten. Vlees en groenten met een schuimspaan overbrengen in een vuurvaste schaal, warmhouden. De boter smelten in een kleine pan, bloem erbij roeren. Als het wit is verdwenen, van het vuur af bij beetjes de bouillon uit de snelkookpan (200 ml) erbij klutsen. Met de slagroom roerend laten pruttelen tot gladde saus. Van het vuur af de mierikswordel (en wat zout) toevoegen, niet meer koken. De groenten garneren met peterselie, wat saus over het vlees, rest apart erbij. Wijn: Dornfelder.

Menusuggestie. Vooraf: hamrolletjes. Plakken gekookte ham om een schepje witte bonen gemengd met crème fraîche en bieslook rollen. Serveren op een blaadje sla. Na: gehalveerde rijpe peer zonder klokhuis op een bordje in repen snijden. Aan weerszijden een gehalveerde beschuit. Staartje wijn en suiker erover. Lees meer recepten

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.