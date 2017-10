Berlijn worstelt met koloniale schedels

De schedels stammen waarschijnlijk uit Rwanda en Tanzania, waar Duitsland van 1885 tot 1918 zijn Oost-Afrikaanse kolonie bestierde. Sommige zouden afkomstig zijn van opstandelingen die door soldaten werden geëxecuteerd. Hun hoofd ging daarna voor ‘wetenschappelijk onderzoek’ naar Berlijn.

Het materiaal komt uit de collectie van Felix von Luschan (1854-1924). Deze antropoloog en etnograaf, opsteller van een ooit veelgebruikte staalkaart voor huidskleuren, was een fervent verzamelaar van exotisch lichaamsmateriaal. Zijn stapel van 4600 schedels kwam in 2011 in het bezit van de SPC. Stichting-directeur Hermann Parzinger liet de Duitse pers weten dat hij er ‘geen probleem’ mee heeft om de lugubere erfenis terug te sturen, zoals de ambassadeur van Rwanda heeft gevraagd – maar pas na gedegen onderzoek.

Mensonterend De afgelopen jaren heeft Duitsland al vaker menselijke resten teruggegeven aan herkomstlanden, onder meer aan Australië en Paraguay. Deze zomer overhandigde het land nog een schedel aan Japan, die daar in 1879 was gestolen. In 2008 stuurde Berlijn twintig schedels terug op verzoek van zijn vroegere kolonie Namibië. Antropoloog felix von Luschan had een verzameling van 4600 schedels. Maar het gaat niet van harte, signaleren enkele ngo’s die zich hebben verenigd onder de naam ‘No Humboldt 21’. Deze actiegroep strijdt tegen de herbouw van het keizerlijk paleis in Berlijn, op dit moment in volle gang. Het paleis op het museumeiland, Humboldt Forum gedoopt, moet straks het Etnologisch Museum en het Museum voor Aziatische kunst herbergen. En juist die twee musea bevatten koloniale collecties met geroofde of mensonterende objecten, aldus de activisten. De reconstructie van het paleis noemen ze een eerbetoon aan de ‘Pruisische slavenhandel en volkerenmoord’. “Op zich vinden we het een goede eerste stap om die duizend schedels terug te zenden”, zegt historicus Christian Kopp van de ngo Berlin Postkolonial, aangesloten bij de actiegroep. “Maar de SPC heeft nog zo’n vierduizend andere schedels in bezit, plus allerlei andere menselijke resten en geroofde kunst. Bovendien is de stichting pas zes jaar na het verwerven van de collectie in beweging gekomen, onder druk van de media. Eigenlijk hadden ze natuurlijk op eigen initiatief contact moeten zoeken met de herkomstlanden, zoals de Unesco verlangt.”