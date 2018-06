Berichten van 14 miljoen facebookgebruikers per ongeluk openbaar

Door een systeemfout waren privé-berichten van 14 miljoen facebookgebruikers een aantal dagen lang per ongeluk voor iedereen te lezen. Het probleem, waarvan Facebook zegt dat het is opgelost, kan worden toegevoegd aan de lange lijst van schandalen waar het social media-bedrijf de laatste tijd mee te maken heeft gehad.

Terwijl Facebook bezig was met het testen van een nieuwe functie ging het fout. De software paste zelf de privacyinstellingen van gebruikers aan. Daardoor werden berichten van de 14 miljoen gebruikers tussen 18 en 27 mei die eigenlijk alleen voor ‘vrienden’ bestemd waren, openbaar voor iedereen.

Het bedrijf had vijf dagen nodig om de instellingen van de 14 miljoen gebruikers weer op ‘privé’ te zetten. Het betreft gebruikers vanuit de hele wereld, onbekend is of onder de getroffen accounts ook Nederlanders zitten. De getroffen gebruikers krijgen van Facebook een melding als ze weer inloggen, met excuses erbij.

Transparant over fouten

“We hebben inmiddels luid en duidelijk vernomen dat van ons wordt verwacht dat we transparanter zijn over hoe we onze producten maken en hoe deze producten gebruikmaken van de data van gebruikers, inclusief wat fout gaat”, meldt Erin Egan, hoofd privacy bij Facebook. Of deze fout met de privacy van mensen juridische gevolgen kan hebben, is nog onbekend.

Het bedrijf benadrukt dat het alleen gaat om berichten die in die periode zijn geplaatst en niet om oudere bijdragen of heel recente berichten. Gebruikers die zijn getroffen door de bug hoeven dus niet bang te zijn dat opeens alles wat ze hebben verteld op Facebook nu voor iedereen zichtbaar is. De getroffen klanten moeten wel zelf de privacy-instellingen van hun berichten uit die periode controleren.

Dit nieuws volgt vlak na de recente onthulling dat Facebook informatie van gebruikers deelde met zestig telefoonbedrijven waaronder het Chinese Huawei. Het bedrijf was nog aan het bijkomen van de affaire met het Britse Cambridge Analytica dat gegevens van 87 miljoen Facebookgebruikers zonder toestemming had binnengehaald voor politieke campagnes van onder meer Donald Trump.