Bergsma zonder wereldrace wel naar wereldtitel

Hij won vandaag de 10 kilometer op de WK afstanden in Inzell, (vlak) voor Patrick Roest en de Rus Danila Semerikov. Het was de derde keer dat Bergsma de beste van de wereld werd, na 2013 en 2015.

Het begon woensdag al, de nacht voor de 5 kilometer. Bergsma kon niet in slaap komen, waardoor hij na vier ronden al een kansloze race reed. Bovendien, zo voelde hij, had hij iets onder de leden gehad. Hij kreeg blaasjes in zijn mond, was overduidelijk iemand met lage weerstand. Gisteren meldde hij dat hij weer goed had geslapen. Onder meer een ritje op de fiets in de zon hielp hem daarbij.

Bergsma kwam bijna te laat aan bij de start, zijn tegenstander stond al lang en breed klaar

Vandaag kwam Bergsma bijna te laat aan bij de start van zijn 10 kilometer op de Wereldkampioenschappen afstanden in Inzell. Zijn tegenstander stond al lang en breed klaar, Bergsma moest zich haasten. Voor zijn gevoel had hij te weinig tijd om in te rijden, waardoor hij niet zijn standaard routine kon volgen.

Routine Uiteindelijk reed hij een ‘gedegen’ race, vertelde hij. Op routine kon hij zich aan het afgesproken plan houden, al ging hij de laatste ronden in rondetijden omhoog. Het bleek genoeg voor goud. Op het middenterrein omhelsde coach Jillert Anema na afloop de fysio langdurig (“we vinden elkaar gewoon erg leuk”). Anema, die tijdens de eindsprint van Roest ‘bijna een hartverzakking had gekregen', noemde de race van Bergsma ‘vakwerk’. “Wat hij kon, dat reed hij. Dat vind ik knap.” Patrick Roest, vooraf de grote favoriet gezien zijn voorseizoen en de afwezigheid van Sven Kramer, Ted-Jan Bloemen en Sverre Lunde Pedersen, bleek te grillig voor een goed resultaat. Hij reed lange tijd onder het schema van Bergsma, na zeven kilometer er steeds meer boven en in de laatste twee ronden pakte hij weer drie seconden terug. Het verschil aan de finish was uiteindelijk 0,41 seconden. Roest gaf na afloop aan dat hij toch te veel had gekeken naar zijn tegenstander Semerikov, dan dat hij was gegaan voor de tijd van Bergsma. Hij was bang om zilver te verliezen, wilde niet vol gaan voor goud. Bij absentie van Sven Kramer, olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen en de winnaar van de 5 kilometer Sverre Lunde Pedersen was de 10 kilometer niet het sterkst bezet. Niettemin vonden de deelnemers dat het niveau toch meeviel. Het was toch een spannende race, aldus de twee Nederlandse hoofdrolspelers. Anema was na afloop ook vol lof over Roest: “Dat gaat nog een heel grote worden. En veel medailles winnen.” Roest zelf, nadat hij was uitgefietst. “Alleen de gouden nu nog niet.”

