Bergsma ‘héél blij’ na slapeloze nachten

De omhelzing was innig, tussen Jorrit Bergsma en sponsor Bert Jonker. Die laatste trok Bergsma na de finish van de tien kilometer gisteren zowat over de boarding heen, zo blij was hij met plaatsing van Bergsma voor de Olympische Spelen. En Bergsma zelf ook. Want de olympisch kampioen van Sotsji pakte zijn laatste kans, na een periode vol onzekerheid.

Bergsma viel de laatste weken van teleurstelling in teleurstelling. Van een slechte ploegenachtervolging in Heerenveen, waar Bergsma zich na een rondje al totaal opblies, na een desastreuze vijf kilometer in Calgary. Hij werd een aantal dagen voor de rit ziek, en eindigde als zestiende en laatste.

De twijfel sloop in het hoofd van de man die in 2014 verrassend goud won op de tien kilometer. “Ik stond hier niet zeker aan de start”, zei hij na afloop.

Zon

Een trip naar de zon twee weken geleden, aangevuld door een goede marathon in Breda zaterdag, gaven hem nog een glimp van hoop. Maar dinsdag kwam de klap misschien dubbel zo hard aan. Op de vijf kilometer werd hij vierde, niet genoeg voor kwalificatie. Na een aantal keer zijn verhaal aan de media verteld te hebben, brak Bergsma. Kapot fietste hij uit in de fitnessruimte in Thialf.

En dan moest de lastigste rit uit zijn carrière nog komen. Tenminste, dat zei hij zelf over de tien kilometer van gisteren in Thialf. Hij had geprobeerd zekerheden in te bouwen. Zo sliep hij vooraf in zijn eigen bed en niet in het hotel waar hij met zijn team verbleef.

Maar ook in zijn eigen bed had hij het zwaar, de afgelopen weken. Zat hij midden in de nacht rechtop, ‘met hartslag 180’. De gedachten en doemscenario’s spinden door zijn hoofd. Slapen lukte niet meer. Ging hij maar een beetje lezen, of een sudoku maken. Hij maakte er meerdere, de afgelopen weken.

Jillert Anema, de coach van Bergsma, had zowat bijna elke week tegen Bergsma gezegd: “Dit wordt ‘m niet.” Het werd volgens de coach een running gag, een telkens terugkerend grapje. Maar Anema zag ook ‘dat het lijf goed was’. "Maar hij weet dat pas als hij een goede rit heeft gereden. Daarom zei ik: Vertrouw er op, rijd op het rondebord. Ik coach je, dan weet je dat je goed rijdt."

Het resulteerde uiteindelijk in de omhelzingen, ook al reed hij gisteren een tijd die langzamer was dan de rit in zijn enige goede weekend dit jaar: de tien kilometer op de NK Afstanden: 12.58,78 nu, om 12,55.83 in oktober.