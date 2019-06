Bergers halen vier lichamen uit rampschip op de Donau

Daarbij kwamen 26 Zuid-Koreaanse toeristen en twee Hongaarse bemanningsleden om het leven. Vier opvarenden worden nog vermist, zeven mensen overleefden de aanvaring. Het was de grootste ramp in een halve eeuw op de rivier.

Een van de lichamen werd dinsdag ontdekt toen de stuurhut aan de oppervlakte kwam, zei de woordvoerder van de Hongaarse speciale strijdkrachten die de bergingsoperatie coördineren. De bergers begonnen dinsdagochtend vroeg met het lichten van het schip. De kapitein van de Viking Sigyn, is gearresteerd op verdenking van "roekeloos gedrag in het waterverkeer met meerdere doden tot gevolg".

Wie de schuldige is van de botsing tussen een cruiseschip en een rondvaartboot woensdagavond op de Donau in Boedapest is nog onduidelijk. Het Hongaarse openbaar ministerie heeft inmiddels een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd.