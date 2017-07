BepiColombo is klaar voor zijn grote reis naar Mercurius

Meestal is de blik naar buiten gericht. Naar de uithoeken van het zonnestelsel of nog verder, het diepe heelal in. Maar de nieuwste Europese ruimtemissie gaat de andere kant op, naar Mercurius, de kleinste planeet van het zonnestelsel. Vandaag was de BepiColombo voor het laatst te zien. Ruimtevaartorganisatie Esa maakt hem nu gereed voor zijn lancering, volgend jaar oktober.

Lees verder na de advertentie

In ruimtetermen ligt Mercurius om de hoek, maar voor de wetenschap is het een grote onbekende. Slechts twee keer eerder werd de planeet, die van alle planeten het dichtst bij de zon staat, bezocht door een ruimteschip. In de jaren zeventig vloog de Amerikaanse Mariner 10 er drie keer langs en een jaar of tien geleden deed de Messenger – ook van de Nasa – dat nog eens over.

In ruimtetermen ligt Mercurius om de hoek, maar voor de wetenschap is het een grote onbekende.

Ijzerkern Die missies lieten vele vragen onbeantwoord. Zo bestaat Mercurius uit een ongebruikelijk grote ijzerkern, die door een dun rotslaagje wordt bedekt. Is de oorspronkelijke laag voor een groot deel door de zon weggebrand? Of is de planeet ooit in botsing gekomen met een of ander kosmisch projectiel? Dat waren ooit populaire theorieën, maar de metingen van de Messenger veegden ze van tafel. Intussen zag het Amerikaans ruimteschip wel dat kraters van Mercurius ijs bevatten, terwijl het op de planeet soms een paar honderd graden heet is. BepiColombo gaat proberen op deze vragen antwoorden te vinden. De antwoorden moeten inzicht geven in het ontstaan van het zonnestelsel, en in de wording van planeten rond andere sterren.

Maar eerst staat hem een lange reis te wachten. Hoewel Mercurius meestal dichter bij de aarde staat dan bijvoorbeeld Mars, en een ruimteschip naar de rode planeet een maand of acht onderweg is, komt de BepiColombo pas na ruim zeven jaar op de plaats van bestemming aan. Het ruimteschip moet onderweg namelijk behoedzaam manoeuvreren. De antwoorden moeten inzicht geven in het ontstaan van het zonnestelsel, en in de wording van planeten rond andere sterren.

Zwaartekracht De kunst bij dit soort planetaire missies is om zo aan te komen vliegen dat het ruimteschip door de zwaartekracht van de planeet wordt ingevangen. In de buurt van Mars is dat de overheersende kracht, maar bij Mercurius niet. De BepiColombo moet zien te voorkomen dat hij uit de machtige greep van de zon blijft. Bovendien moet het ruimteschip onderweg een ongebruikelijke correctie uitvoeren. Alle planeten draaien ongeveer in hetzelfde vlak, maar de baan van Mercurius maakt daarmee een flinke hoek. In dat vlak moet de sonde terecht zien te komen. Om de juiste koers te kunnen volgen is de BepiColombo uitgerust met een ionenmotor, maar hij laat zich onderweg ook maar liefst negen keer door de zwaartekracht van een planeet de goede kant op slingeren: één keer door de aarde, twee keer door Venus en zes keer door Mercurius zelf. Overigens: het was de Italiaanse wiskundige Giuseppe (Bepi) Colombo die in de jaren zeventig bedacht om zo de hulp van de zwaartekracht in te roepen. Pas in december 2025 komt het ruimteschip in een baan om Mercurius. Twee banen, om precies te zijn: de BepiColombo splitst dan in een Europese satelliet die het oppervlak in kaart moet brengen en een Japans deel dat het magnetisch veld zal opmeten. Dat moeten ze tot mei 2027 volhouden. Als alles dan nog naar behoren werkt, wordt de missie – die 1,3 miljard euro heeft gekost - nog een jaar verlengd. Mercurius Diameter: 4880 kilometer (aarde: 12756) Afstand tot de zon: 58 miljoen kilometer (aarde: 150 miljoen) Een dag duurt 59 aardse dagen, een jaar 88 aardse dagen Temperatuur varieert tussen -180 en +430 graden Celsius Het is (behalve de aarde) de enige rotsplaneet met een magneetveld De massa van de ijzerkern is 60 procent van de totale massa

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.