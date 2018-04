Bent u een kwetsbare patiënt? Ga niet zomaar naar een privékliniek

De zogeheten kwetsbare patiënt loopt risico in het groeiend aanbod buiten het reguliere ziekenhuis, concludeert zorginspectie IGJ in een zojuist gepubliceerd rapport. De ruim driehonderd particuliere klinieken waarvan de inspecteurs de administratie bekeken, behandelen vaak ouderen. Toch heeft bijna de helft geen scenario klaarliggen voor als deze patiënten in een delier raken, een ernstige staat van verwarring waarop vooral ouderen risico lopen.

In het ziekenhuis is het gebruikelijk om vlak voor een operatie een laatste keer na te lopen wat er moet gebeuren - de zogeheten time-outprocedure waarmee bijvoorbeeld moet worden voorkomen dat de verkeerde heup of knie wordt vervangen. Minder dan de helft van de particuliere klinieken voert zo'n procedure uit bij iedere patiënt. Ruim een kwart acht het noodzakelijk voor hoogstens tien procent van de 'klanten'.

Ook de registratie van wondinfectie en bloedingen na de operatie moet bij een deel van de klinieken beter. Dat zijn overigens net als de time-outprocedure zaken die ook niet bij alle gevestigde ziekenhuizen altijd goed zijn geregeld.