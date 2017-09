Benevelde boef rekent zichzelf in

Daar maakte een beschonken inbreker het de ordebewaarders dit weekeinde wel erg makkelijk. Nadat hij zichzelf per ongeluk had opgesloten in het pand waar hij een kraak wilde zetten, zag hij maar een uitweg: op het dak gaan staan en de politie bellen om hem te komen bevrijden.

Een carrière als frau­de­be­strij­der bij de overheid zit er voor deze stoethaspel vermoedelijk niet in

De aanleiding voor deze onnozele daad was de deur die achter hem dicht was gevallen en die hij met geen mogelijkheid meer open kon krijgen. Aan de telefoon probeerde de heimelijke indringer er volgens het Operationeel Centrum nog een mooi verhaal van te maken. Een politiewoordvoerder wil de strekking daarvan helaas niet prijsgeven. "Maar zijn aanwezigheid om kwart voor vijf 's ochtends en de alertheid van onze centralist, resulteerden erin dat hij al snel bekende dat hij niets in het pand te zoeken had en eigenlijk in wilde breken", zo meldt de Limburgse politie op Facebook. Een politie-eenheid heeft de man vervolgens bevrijd en naar de politieauto gebracht.

Uiteindelijk bleek dat hij te diep in het glaasje had gekeken en niet goed wist waar hij mee bezig was. Voorzien van een proces-verbaal is de man naar huis gestuurd. Een carrière als fraudebestrijder bij de overheid, zoals die Frank Abagnale na zijn inrekening ten deel viel, zit er voor deze stoethaspel vermoedelijk niet in.

