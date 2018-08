Bemmel verbouwereerd door aanslag in gemeentehuis: 'Bizar dat dit hier gebeurt'

Een auto reed rond 02.00 uur ter hoogte van de publieksbalie dwars door de gevel van het gemeentehuis van Lingewaard in Bemmel. In de auto lagen twee gasflessen, waarvan er een ontplofte. Daardoor ontstond brand, die na ongeveer een uur onder controle was en veel schade veroorzaakte. De bestuurder van de auto is overleden. Of het slachtoffer ook de auto bestuurde, staat nog niet helemaal vast. Het is nog niet bekend om wie het gaat, maar de politie zegt ‘een sterk vermoeden’ te hebben. Als dat vermoeden klopt, dan gaat het volgens de politie waarschijnlijk niet om een terreuraanslag.

Het moet wel opzettelijk zijn gebeurd, want je rijdt hier niet per ongeluk naar binnen Marianne Schuurmans, burgemeester Lingewaard

De raadsleden hebben volgens Derksen nooit iets vernomen over een mogelijke dreiging. “Onze laatste raadsvergadering was voor de zomer. Maar als er nu aanleiding toe was geweest, waren we ongetwijfeld op de hoogte gebracht. Het is op dit moment vooral heel triest voor de nabestaanden.”

Of het slachtoffer bekendstond als verward, kon een politiewoordvoerster nog niet zeggen. Ook het motief is nog niet duidelijk. “Het moet wel opzettelijk zijn gebeurd, want je rijdt hier niet per ongeluk naar binnen”, zegt Marianne Schuurmans, de burgemeester van Lingewaard, waar Bemmel onder valt. De geraakte gevel is met een auto alleen te bereiken via een voetpad vanaf een parkeerplaats.

Werken in het gemeentehuis is voor ambtenaren en politici op dit moment onmogelijk. Los van de enorme ravage is er geen telefoon en geen internet. “Mensen proberen nu vanuit huis te werken of hun afspraken te verzetten”, zegt Derksen. “Het is de vraag hoe snel we weer aan de slag kunnen. Maar die praktische problemen staan wat mij betreft in schril contrast tot het menselijk leed dat hier achter zit.”