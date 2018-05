Bellingcat noemt nieuwe betrokkene MH17

Woordvoerder Moritz Rakuszitzky van Bellingcat moest toegeven dat er geen direct bewijs is van de betrokkenheid van Ivannikov bij de ramp in juli 2014 waarbij 298 mensen om het leven kwamen. Wel is er volgens hem een bulk van indirect bewijs die hem in verband brengt met de aanslag.

Deze Ivanovich was volgens Bellingcat zo goed als zeker ten tijde van het neerschieten van MH17 namens Rusland de leider van pro-Russische separatisten in de Oekraïense provincie Luhansk. Hij had in die hoedanigheid de coördinatie van het transport van de Buk-installatie van de Russische grens naar de plek waar de raket is afgeschoten.

Via internet kwam Bellingcat, met twee andere onderzoeksgroepen met de namen The Insider en McClatchy DC Bureau, in bezit van telefoonnummers die te herleiden waren naar het afgeluisterde gesprek. Door het combineren van gegevens die bij die telefoonnummers hoorden, kwamen zij bij een persoon met de naam Andrey Ivanovich, wat, zo bleek daarna, een valse naam was.

Het startpunt van het onderzoek was een afgetapt telefoongesprek – al eerder door het Joint Investigation Team (JIT) vrijgegeven - tussen twee Russen die de codenamen Orion en Delfin kregen. In dit gesprek zei Orion dat ‘zij’ in bezit waren gekomen van Buk-raketten en dat zij daarmee ‘vliegtuigen uit de lucht gingen schieten’.

Spookminister

De man die onder deze naam opereerde was Oleg Ivannikov, een Russisch burger geboren in 1967, die in 1990 afstudeerde aan de militaire luchtvaartacademie in Moskou. Ergens tussen 1990 en 2003 trad hij in dienst bij de Russische geheime dienst, waarna Ivannikov in 2008 minister van defensie werd in het van Georgië afgescheiden staatje Zuid-Ossetië, dat door Rusland wordt gesteund. Opvallend volgens Bellingcat is dat de minister van defensie altijd ontbreekt op de groepsfoto’s van het kabinet. Hij wilde volgens Rakuszitzky kennelijk niet dat bekend werd dat iemand van de Russische geheime dienst in de regering zat.

Op de persconferentie in Scheveningen stelde Rakuszitzky dat Ivannikov in 2014 minstens de rang had van kolonel, maar waarschijnlijk daarboven zat. “Deze kolonel was de hoogste leidinggevende, hij was in de regio en hij was verantwoordelijk voor het transport van de Buk-raket, waarmee het toestel uit de lucht was geschoten”, zo zei Rakuszitzky.

Bellingcat had al eerder de identiteit van Delfin onthuld. Dat was volgens hen de Russische militair Nikolaj Fjodorovitsj. De geloofwaardigheid van de onderzoeksresultaten van Bellingcat steeg donderdag aanzienlijk toen het JIT bekend maakte dat de lanceerinstallatie van de Buk-raket afkomstig was van de 53ste brigade in Koersk. Dat had Bellingcat ruim een jaar geleden bekend gemaakt.