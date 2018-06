Belgische Rode Duivels weer niet op de proef gesteld

Engeland 0

België 1

Spektakel of slaapverwekkend? Dat was vooraf de vraag bij het treffen tussen België en Engeland, de afsluitende groepswedstrijd waar gisteravond alleen nog de (ongewenste) poulewinst op het spel stond. Beide ploegen waren al geplaatst voor de achtste finales van het WK.

Het duel mondde uit in negentig weinig verheffende minuten voor het publiek, dat kort na rust wakker werd gekust door een prachtige krul van de Belg Januzaj (1-0). De toeschouwers, die de spelers na het rustsignaal nog hadden uitgefloten vanwege het saaie spel, kregen daarmee nog iets terug voor hun betaalde entree.

Een tweede plaats in de poule was misschien wel beter geweest voor de Rode Duivels

België, dat na drie opeenvolgende zeges groepswinnaar werd, moet het nu maandagavond in Rostov opnemen tegen Japan, terwijl nummer twee Engeland een dag later Colombia ontmoet in Moskou.

De uitkomst zal gemengde gevoelens opleveren bij de Belgen. In de Belgische media werd de voorbije dagen gespeculeerd dat een tweede plaats in de poule misschien wel beter was geweest voor de Rode Duivels. Op die manier werden toplanden als Frankrijk, Brazilië, Argentinië en Portugal in ieder geval tot de finale ontlopen. Bijkomend voordeel was geweest dat België minder zou moeten reizen en het trainingskamp in Moskou zou kunnen aanhouden.

Feestwedstrijd Bondscoach Martinez stelde dat winnen geen prioriteit was tegen Engeland. Hij noemde het een feestwedstrijd, waarbij zijn spelers moesten genieten van de behaalde achtste finale. Zijn collega Southgate was een andere mening toegedaan. "Wij spelen voetbalwedstrijden om te winnen", zei hij. "Die mentaliteit verwacht ik ook van de groep." Maar Southgate zette die woorden geen kracht bij. Engeland begon, net als België, met een veredeld B-elftal aan het duel in Kaliningrad, een Russische exclave ten noorden van Polen. Southgate bracht acht nieuwelingen binnen de lijnen. Kane, topscorer op het WK (vijf doelpunten), bleef de hele wedstrijd op de bank - ook nadat Engeland kort na rust op achterstand was gekomen. Dat vertelde iets over de geringe belangen die er op het spel stonden. Martinez zette eveneens beperkte middelen in. Hij gebruikte negen reservespelers. Alleen doelman Courtois en verdediger Boyata behielden hun basisplaats. De Spaanse coach zal vooral met belangstelling naar de defensie hebben gekeken, waar Vermaelen, net op tijd hersteld van een hamstringblessure, zijn rentree maakte in de verdediging van de Rode Duivels. Een onverdeeld genoegen was het niet. Vermaelen oogde nog onwennig, evenals Boyata en Dendoncker, de overige pionnen in de driemansdefensie. Vermaelen moest een kwartier voor tijd plaatsmaken voor Kompany, die na zijn liesblessure net op tijd fit lijkt voor de knock out-fase van het WK. België was - voor wat het waard kon zijn - de iets dominantere ploeg in Kaliningrad. Tielemans (afstandsschot) en Batshuayi (inzet van de lijn gehaald) waren voor rust dicht bij de openingstreffer. De Engelsen stelden daar alleen een poging van Loftus-Cheek (kopbal) tegenover. Toch waren er in de tweede helft ook momenten, zoals de vrije doortocht die de Engelse aanvaller Rashford kreeg (zijn schot ging naast), die Martinez zorgen zullen baren. Japan of mogelijk Brazilië in de kwartfinale zal met dergelijke omissies ongetwijfeld raad weten. Want de vraag is en blijft: hoe goed zijn de Rode Duivels nu echt? In de eerdere poulewedstrijden tegen Panama (3-0) en Tunesië (5-2) was van een echte test nog geen sprake, en ook het duel met Engeland kon geen goede graadmeter zijn. Voor België begint het echte werk pas maandagavond tegen Japan.

Tunesië te sterk voor Panama Tunesië heeft afscheid genomen van het WK voetbal met een overwinning op Panama. Het duel tussen beide reeds uitgeschakelde ploegen eindigde in 2-1. Bij rust keken de Tunesiërs nog tegen een achterstand aan. Geheel tegen de verhouding in kwam Panama na ruim een halfuur op voorsprong. Een schot van José Luis Rodriguez werd door de Tunesische verdediger Yassine Meriah van richting veranderd. Zes minuten na rust viel de gelijkmaker. Ben Youssef tikte van dichtbij raak uit een voorzet van Khazri. Een kwartier later kwamen de Tunesiërs op voorsprong. Nu was het Khazri zelf die kon binnentikken.