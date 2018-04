Belgische politie leidt onderzoek naar naaktfoto's meisjes

Donderdag maakte RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek bekend dat er een enorme hoeveelheid naaktfoto's en -video's is gevonden op een besloten netwerk op het internet. De verzameling stond volgens RTL Nieuws op een in Nieuw Zeeland gevestigde clouddienst. Toegang tot die dienst kon alleen worden verkregen als in ruil voor de toegang eigen erotisch materiaal aan de verzameling werd toegevoegd. Mensen die op de besloten groep actief zijn, noemen volledige namen van de meisjes van wie ze zonder toestemming beelden verspreiden en linken naar hun profielen op sociale media. Op grond daarvan concludeert RTL Nieuws dat er sprake is van jonge Nederlandse vrouwen, vermoedelijk veel meisjes. RTL verschafte zich toegang tot de clouddienst door beelden van een pornoster aan te bieden.

Volgens de Nederlandse politie staat nog niet helemaal vast dat het inderdaad om Nederlandse meisjes gaat. Volgens een woordvoerder is de verzameling foto's niet meer te benaderen, de site is offline gegaan. Dat wil niet zeggen dat de beelden zijn vernietigd. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de beelden elders zullen opduiken. Dat RTL Nieuws het bestaan van de naaktbeelden bekend heeft gemaakt voordat de politie op de hoogte was, wil volgens de woordvoerder niet zeggen dat RTL de politie voor de voeten heeft gelopen en de zaak 'stuk' heeft gemaakt.

Kinderporno

Het verspreiden van naaktbeelden zonder toestemming van de afgebeelde persoon is strafbaar. Gaat het om personen beneden de achttien jaar dan is er sprake van het verspreiden van kinderporno. En dat is een serieus misdrijf waarop zware straffen staan. Boven de achttien jaar is ook sprake van een delict, maar op smaad en laster staan veel mildere straffen. Wetgeving die zwaarder straffen mogelijk maakt, is in de maak.

Dat de Nederlandse politie deze zaak vooralsnog over laat aan de Belgische collega's heeft te maken met het geven van prioriteit aan de zwaarste vormen. "Het aanbod is gigantische groot. We geven de hoogste prioriteit aan kinderporno, zeker als sprake in van misbruik dat mogelijk nog voortduurt," aldus de politiewoordvoerder.

De Nederlandse politie roept mogelijke slachtoffers wel op aangifte te doen en in ieder geval niet te blijven rondlopen met de wetenschap dat er naaktfoto's van je in omloop zijn. Het advies is je verhaal in ieder geval te vertellen aan je ouders, mentor op school of via bijvoorbeeld de site Helpwanted.nl. Wie aangifte wil doen doet er goed aan zoveel mogelijk informatie en bewijsmateriaal te verzamelen. Dan gaat het bijvoorbeeld over emailadressen, gebruikersnamen en nickname's van betrokkenen, maar ook om bewaarde sms-berichten en schermafdrukken via printscreen of foto's van het beeldscherm.