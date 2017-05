Belgische politicus lichtgewond na aanval met mes, dader opgepakt

De dader, die ook pepperspray bij zich droeg, is een man van ongeveer vijftig jaar. Hij raakte bij zijn arrestatie ook gewond. Volgens de Belgische krant Le Soir riep de dader “dat hij de idioten van PTB wilde aanvallen”. Wat zijn motief was, is nog onduidelijk. Een journalist van de Belgische krant De Morgen filmde de aanval.

De 39-jarige Hedebouw is fractievoorzitter van het communistische PVDA/PTB in Wallonië. Hij stond volgens Belgische media op het punt om een 1-mei toespraak te houden op de Place Saint-Paul toen een man achter hem langsliep en een messteek toediende ter hoogte van diens knie. Hij besloot ondanks een korte behandeling toch te spreken en stelde zijn toehoorders gerust. “Er is meer nodig om ons het zwijgen op te leggen”, zei hij in de stad waar hij ook gemeenteraadslid is en zijn partij grote populariteit geniet.

Zijn partij, die tot nu toe weinig te zeggen had in de Belgische politiek, staat er in de peilingen goed voor. In het armere Wallonië is de PVDA/PTB sinds maart zelfs voor het eerst groter dan de machtige Parti Socialiste, die last heeft van een corruptieschandaal.

De partij voelt zich verwacht met Jean-Luc Mélenchon in Frankrijk. De Franse presidentskandidaat kreeg in de eerste ronde van de verkiezingen bijna 20 procent van de stemmen.

