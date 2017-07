Belgische 'Pitbull' moet Oranje vanavond uit de kwartfinales houden

Wanneer hij voor het laatst op een dag zoveel handtekeningen heeft moeten zetten? Ives Serneels, de bondscoach van de Belgische voetbalvrouwen, moet heel even nadenken over die vraag . "Ik denk dat dat was in 1997, toen ik als speler met Lierse SK kampioen van België werd."

De stemming zit er goed in deze vrijdagmiddag op sportpark De Vijf Eijken in het Brabantse Rijen. De zon schijnt uitbundig en honderden Belgen zijn op hun nationale feestdag naar de training van de Red Flames gekomen. Eén dag na de zege op Noorwegen en vier dagen voor de wedstrijd tegen Nederland.

Het kleinste lid van de nationale selectie (1.50 meter!) werd door de Belgische sportzender Sporza tweemaal uitgeroepen tot beste speelster

Speelsters praten langs de kant van het veld met familie en bekenden en zetten hun signatuur op ballen, shirts en petjes. Davina Philtjens mag zich verheugen in een grote belangstelling. Het kleinste lid van de nationale selectie (1.50 meter!) werd door de Belgische sportzender Sporza tweemaal uitgeroepen tot beste speelster.

Pitbull "Dat is leuk om te horen", zegt de 28-jarige Philtjens, die vorig seizoen overstapte van Standard Luik naar Ajax. Ondanks haar geringe lengte gaat Philtjens, die op de hele linkerflank kan spelen, altijd voorop in de strijd. "Ze noemen mij een pitbull, ik ga geen duel uit de weg." Nederland is nu een beetje mijn tweede thuis en er zijn speelsters in mijn team die voor Nederland uitkomen Davina Philtjens De wedstrijd van vandaag in Tilburg tegen Nederland is speciaal voor Philtjens, die bij hetzelfde gastgezin in Amstelveen woont als Thomas Vermaelen in zijn tijd als Ajacied. "Nederland is nu een beetje mijn tweede thuis en er zijn speelsters in mijn team die voor Nederland uitkomen." Maar de ontmoeting met Nederland is ook speciaal omdat België nog kans maakt op de kwartfinales van dit EK. Er bestaat zelfs een scenario dat België mag verliezen en toch doorgaat naar de laatste acht. Philtjens: "Het zou geweldig zijn als wij op ons eerste EK zo ver zouden geraken." "Onze grote kracht is dat we voor elkaar door het vuur willen gaan", zegt Philtjens, die in haar eerste jaar bij Ajax de beker en de titel pakte en volgend seizoen Europa in mag. "Als er iemand een steekje laat vallen, is er altijd iemand anders die helpt om het op te lossen."

'Naar het buitenland' Philtjens heeft het vrouwenvoetbal in België de laatste jaren sterk zien ontwikkelen. "De omkadering is beter geworden, er wordt veel moeite gedaan voor het damesvoetbal. Het is jammer dat de competitie minder wordt, waardoor veel meiden naar het buitenland gaan om zich te ontwikkelen." Serneels onderstreept de woorden van Philtjens. De staf is al vijf jaar bij elkaar en ook de spelersgroep is al drie jaar samen. "We hebben eerst geprobeerd een goede organisatie op het veld te creëren", zegt Serneels. "Om zoiets te kunnen doen tegen betere landen. De speelsters hebben zich de laatste jaren zo goed ontwikkeld, dat we nu iets meer kunnen brengen." Toen we naar het EK vertrokken, heb ik gezegd dat we niet in de bus zaten om alleen maar drie wedstrijden te voetballen De Belgische bondscoach Ives Serneels Het bereiken van de eindronde van het EK werd in België al als een grote triomf voor het vrouwenvoetbal gezien. Maar daarmee waren de ambities van de Red Flames niet gedoofd. Serneels: "Toen we vanuit Brecht naar het EK vertrokken, heb ik tegen iedereen gezegd dat we niet in de bus zaten om alleen maar drie wedstrijden te voetballen." Serneels, bondscoach sinds 2011, zag zijn ploeg in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Noorwegen spelen met vertrouwen, lef en durf. En scherp in de duels. "Het was mooi om te zien. We kregen van de Noren van alle kanten lof toegezwaaid. En dat is wel een topland. Zij stonden vier jaar geleden in de finale en die hadden zij niet moeten verliezen." "Als dit geen vertrouwen geeft", verzucht Serneels, doelend op de wedstrijd tegen Nederland vandaag in een uitverkocht Willem II Stadion in Tilburg. Hij kent de kracht van Oranje, de snelle aanvalslinie, het creatieve middenveld en de sterke verdediging. "Maar die zaken zitten ook in ons team." En lachend: "Van mij mag Nederland met ons naar de kwartfinales."

Mogelijk geen basisplaats voor Van den Berg Afgaande op de afsluitende training van gisteren in het Koning Willem II Stadion in Tilburg doet bondscoach Sarina Wiegman vandaag tegen België geen beroep op aanvoerder Mandy van den Berg. De 88-voudig international werd in de tweede helft tegen Noorwegen en Denemarken gewisseld, toen de druk op de Nederlandse defensie toenam. In het partijspel van gisteren nam Stephanie van der Gragt haar plaats in. Zij verving de gewisselde Van den Berg tegen Noorwegen en Denemarken in het centrum van de verdediging. Het meespelen van Lieke Martens en Desiree van Lunteren tegen de Red Flames is onzeker. Linkerspits Martens ondervindt nog hinder van de enkelblessure die zij opliep in de wedstrijd tegen Denemarken. De komend seizoen voor Barcelona uitkomende Martens trainde gisteren apart van de groep. Van Lunteren voelt zich al enige dagen niet zo lekker. De rechtsback van Ajax sloeg de training over. Wiegman liet zich gisteren niet uit over de opstelling. "Wij gaan door met ons plan en daar horen keuzes bij", zei de coach van Oranje.

