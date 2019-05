Belgische oud-koning Albert moet na hoger beroep toch DNA afstaan om te vergelijken met ‘buitenechtelijke dochter’

Koning Albert heeft na zijn aftreden in 2013 bijna elke slag verloren in de strijd met Delphine Boël. Die kon na de troonwisseling, waardoor de koning zijn immuniteit verloor, juridische procedures beginnen om het vaderschap officieel erkend te krijgen. Albert heeft steeds geweigerd mee te werken. Eigenlijk twijfelt niemand eraan dat Delphine de dochter is van de ex-vorst, die in de jaren 1966-1984 een relatie had met barones Sybille Selys Longchamps, de moeder van Delphine.

Lees verder na de advertentie

Het huwelijk van Albert en Paola bestond in die tijd alleen nog op papier en er waren zelfs plannen voor een echtscheiding. De toenmalige koning Boudewijn, Alberts broer, verbond aan de scheiding voorwaarden, maar die waren zo streng dat Sybille het wachten beu werd en naar Londen verhuisde.

Delphine zou pas in 1985 gehoord hebben wie haar eigenlijke vader is. Toen daarna in een boek werd onthuld dat zij de buitenechtelijke dochter was van Albert vroeg zij ook erkenning van hem. Ze was indertijd wettelijk erkend door Jacques Boël, de echtgenoot van haar moeder. Ze heeft eerst moeten procederen om dat aan te vechten. Een DNA-test wees uit dat Boël inderdaad niet haar vader was. Het Hof bepaalde toen dat Albert, Delphine en Sybille binnen drie maanden een DNA-staal moesten afstaan. De voormalige koning ging daarop in beroep, maar verloor woensdag de zaak.