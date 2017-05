Belgische minister heeft spijt van Saudi-Arabië in VN-commissie voor vrouwenrechten

De Belgische minister van buitenlandse zaken Didier Reynders bood vandaag zijn excuses aan in het parlement, en beloofde dat hij voortaan persoonlijk over iedere VN-stemming een besluit zal nemen. Vorige week ontstond in België grote commotie, toen uitlekte dat het land ‘ja’ stemde op de kandidatuur van Saudi-Arabië om toe te treden tot de ‘Commissie voor de status van de vrouw’. Een grove schande, vonden vrijwel alle partijen. In Saudi-Arabië mogen vrouwen niet autorijden en niet zonder mannelijke begeleiding over straat.

Reynders zei dat zijn diplomaten weliswaar de juiste ‘klassieke procedure’ hebben gevolgd, maar dat het hem bij nader inzien toch ook niet zo lekker zit dat een vrouwonvriendelijk land als Saudi-Arabië andere landen nu op tekortkomingen op dat gebied moet gaan wijzen.

Het zat Reynders bij nader inzien niet zo lekker dat Sau­di-Arabië in de commissie kwam

De regeringspartijen namen genoegen met Reynders’ sorry. De minister zei vorige week in eerste instantie dat hij niet op de hoogte was van de stem voor Saudi-Arabië, maar donderdag bleek dat zijn ministerie wel degelijk was ingelicht. De VS hadden op het laatste moment een stemming aangevraagd. Diplomaten vroegen het ministerie of zij zouden instemmen omdat er evenveel kandidaten waren als zetels. Dat werd bevestigd.

Bondgenoot De Belgen worstelen al langer met hun relatie met de golfstaat. Enerzijds financiert het land de ultraconservatieve islam in België, maar tegelijkertijd is het een goede handelspartner. België exporteert jaarlijks voor 2 miljard euro naar de golfstaat, 10 procent daarvan zou wapentuig zijn. Volgens de krant De Standaard was de stem voor Saudi-Arabië daarom helemaal geen fout, maar gewoon beleid om een bondgenoot aan een zetel te helpen. Reynders erkende dat er een dubbele standaard heerst in de omgang met het land. Volgens hem is een politiek debat nodig over de relatie. Zelf vindt hij dat nationale ministers niet meer moeten deelnemen aan handelsmissies, zolang het land geen vooruitgang boekt op het gebied van mensenrechten. Ook moeten wapenleveranties vanuit Wallonië stoppen. Maar feitelijk gaat hij daar niet over: handelsmissies en wapenhandel zijn een aangelegenheid van Belgische regio’s. Van de 54 landen in de Ecosoc-groep stemden 47 voor de kandidatuur van Saudi-Arabië, waaronder volgens ngo UN Watch zeker vier andere Europese landen. Welke dat zijn is onbekend, de stemming is in principe geheim. Nederland is geen lid.

