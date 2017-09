Belgische Holocaust-ontkenner moet van rechter Auschwitz bezoeken

De oud-politicus in kwestie, Laurent Louis (37), is een controversieel figuur binnen de Belgische politiek. Louis nam tussen 2011 en 2014 plaats in de Belgische Tweede Kamer en werd gedurende die periode door zowel parlementsleden als Joodse organisaties beschuldigd van antisemitisme.

Laurent nam eerst plaats in de Belgische Kamer namens de Parti Populaire, maar verliet die na een conflict met de partijleiding. Daarna richtte hij zijn eigen partij op, om daarna weer onafhankelijk Kamerlid te worden. In 2014 stapte hij, na niet herkozen te zijn, uit de politiek.

De Belg zorgde tijdens zijn politieke carrière voor opschudding. Zo liep het Belgische parlement uit protest leeg toen Louis toenmalig premier Elio di Rupo in 2014 tijdens een toespraak een pedofiel noemde, stampte hij op een Israëlische vlag tijdens een demonstratie voor steun aan de Syrische president Assad en maakte hij regelmatig het ‘quenelle’-gebaar, een saluut dat wat wegheeft van een Hitlergroet en populair is onder neo-nazi’s in Frankrijk. Regelmatig leidden dergelijke acties tot een aanklacht en veroordeling; Louis is in het verleden veroordeeld voor laster en recentelijk ook voor Holocaustontkenning.

Blogpost Louis werd in 2015 veroordeeld tot een boete van 20.000 euro en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden voor een blogpost waarin hij vraagtekens zette bij het aantal Joden dat door de nazi’s vermoord werd in gaskamers tijdens de Tweede Wereldoorlog. De oud-parlementariër verdedigde een uitspraak van Jean-Marie Le Pen, de oprichter van de Franse partij Front National, die in 2013 zei dat de gaskamers 'een detail' in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog zijn. Het ontkennen van de Holocaust is sinds 1995 strafbaar in België en een ruim dozijn andere landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Rusland. Ik zal het vonnis van het Hof respecteren en elk jaar berouw tonen in een con­cen­tra­tie­kamp Laurent Louis Overlevenden van vernietigingskamp Auschwitz tijdens de 70-jarige herdenking van de bevrijding van het kamp in 2015. © afp Louis ging echter in hoger beroep, en hoorde vorige week een nieuwe strafeis. De politicus moet vijf jaar lang elk jaar een voormalig concentratiekamp bezoeken, waaronder Auschwitz in Polen en Dachau in Duitsland. Een voorwaarde die de Belg zelf had voorgesteld. Na elk bezoek moet Louis zijn ervaringen opschrijven in ‘een tekst van minstens vijftig regels over wat hij zag in de kampen en de gevoelens die hij daarbij ervoer’, stelt persbureau Belga. Binnen een maand moet die tekst ook op Louis’ facebookpagina verschijnen, die zo’n 50.000 volgers heeft.