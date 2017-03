Belgische dorpen ontruimd vanwege wolk salpeterzuur

Aanvankelijk moesten alleen de meer dan vijfhonderd bewoners van Zevekote hun huizen uit vanwege de lekkage. Later op de avond volgde de evacuatie van nog eens ongeveer vijfhonderd mensen Sint-Pieters-Kapelle omdat de wind was gedraaid. Op foto's op internet zijn okergele wolken te zien die boven de bebouwing hangen. Het provinciaal rampenplan is in werking gesteld.

De lekkage is waarschijnlijk ontstaan toen het salpeterzuur bij een mestbedrijf in het dorp werd gelost. Salpeterzuur kan brandwonden veroorzaken bij contact met de huid. Volgens de burgemeester van Gistel is een scheur ontstaan in een tank met bijna 25.000 liter salpeterzuur. De brandweer is ter plekke maar kan vanwege het gevaar weinig uitrichten.

De lekkage van salpeterzuur was rond middernacht voorbij maar de bewoners mogen voorlopig nog niet naar huis. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet vrijdagavond weten dat het in Nederland geen gevolgen van de lekkage verwacht.

Een agent kreeg door het vrijgekomen zuur, dat brandwonden kan veroorzaken bij huidcontact, last van lichte irritatie van de luchtwegen. Hij mocht na controle weer naar huis.

