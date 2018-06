Belgische dierenasielen lopen leeg door verplichte kattensterilisatie

De Vlaamse minister van dierenwelzijn Ben Weyts maakte dit weekend bekend dat er sinds de invoering op 1 april 2017 16 procent minder katten in asielen terechtkwamen en dat het aantal euthanasiegevallen met 30 procent daalde.

In Vlaanderen moeten kittens gesteriliseerd zijn voordat ze 5 maanden oud zijn

Bij zwerfkatten daalde het asielbezoek zelfs met 30 procent en het aantal dodelijke spuitjes met 40 procent. Dat zijn forse afnames. Voorzitter Michel Vandenbosch van de dierenwelzijnsorganisatie GAIA spreekt zelfs van een 'bemoedigende evolutie', maar die is wat hem betreft pas volbracht als geen enkele kat nog een spuitje krijgt - behalve als dit diergeneeskundig noodzakelijk is. De verplichte sterilisatie heeft volgens Vandenbosch ook tot een mentaliteitswijziging bij de Belgen geleid: de sterilisatie van hun kat wordt steeds meer als een burgerplicht gezien. Wie toch wil fokken moet een vergunning aanvragen.

In Vlaanderen moeten kittens gesteriliseerd zijn voordat ze 5 maanden oud zijn. Maar nog niet iedereen trekt zich van die verplichting iets aan. Voor GAIA is de strijd dus nog lang niet gestreden. "Tijdens de zomer bezoeken we twaalf Belgische steden en gemeenten om mensen te sensibiliseren rond de verplichte sterilisatie", aldus de woordvoerder in zijn mooiste Vlaams.

Maar met die lichte stimulatie is hij er nog niet. Hij stelt ook voor om de btw op de sterilisatie te verlagen van 21 naar 6 procent. "Zo hopen we nog meer mensen te overtuigen van de enige juiste beslissing." Een bijna Nederlandse maatregel.