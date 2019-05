Belgisch ziekenhuis stuurt patiënten het bos in, letterlijk

Instant stress-verlagend, is de bedoeling. Patiënten kunnen tijdens het wachten straks een heilzame wandeling maken in plaats van te staren naar witte muren, gedeprimeerde plantjes en verfomfaaide en veel te vaak gelezen tijdschriften.

Tijd doorbrengen in de natuur is een beproefd recept, zegt Natuur en Bos, zeg maar het Vlaamse Staatsbosbeheer. Het plan voor de groene wachtkamer komt zelfs met een heus recept. Bewegen staat er in, rust, verse lucht en, ook niet geheel onbelangrijk: ademen. De natuur als het beste medicijn.

Snoezelbossen Het Sint-Lucas grenst aan de natuurgebieden Steenbrugse Bosjes en Assebroekse Meerssen, waar wandelroutes en ‘gezonde boshoekjes’ gemaakt zullen worden voor de wachtende patiënten of medewerkers van het ziekenhuis. Het ene lusje is twintig minuten, een ander een half uur en zo voort en zo verder. Tegen de zomer zouden alle wandelingen klaar moeten zijn. Er wordt nog wel gebroed op een plan om te voorkomen dat mensen massaal hun afspraak missen. Natuur en Bos hoopt dat meer zorgcentra warm lopen voor hun heilzame wachtkamers in de natuur, maar ondertussen heeft het agentschap nog meer gezelligs in de aanbieding. Zo maken ze ook ‘snoezelbossen’ waar mensen die leven in een zorginstelling tot rust kunnen komen en ‘natuuroases' waar de moderne overprikkelde mens kan bosbaden tot hij weer helemaal ontspannen is.

