België zet weer Soedanezen uit

Eind december ontstond grote ophef over het uitzettingsbeleid van de Belgische staatssecretaris van asiel en migratie, Theo Francken (N-VA). De bewindsman had in de maanden daarvoor Soedanese ambtenaren uitgenodigd die in een gesloten asielcentrum opgepakte illegalen mochten identificeren. 23 landgenoten werden herkend, tien werden teruggestuurd. Een aantal zou volgens het Tahrir-instituut bij terugkomst gefolterd zijn.

Het bericht leidde tot grote politieke verontwaardiging, ook omdat Franckens samenwerking met het dictatoriale Soedanese regime al eerder bekritiseerd was door mensenrechtenorganisaties. Begin januari besloot de regering daarom de repatriëringsmissies naar Soedan op te schorten en een onderzoek in te stellen.

Het Commissariaat-Generaal voor vluchtelingen en staatlozen concludeert nu dat een deel van de getuigenissen 'niet waarheidsgetrouw' is. "In die mate dat de vaststelling ernstige twijfel doet ontstaan over de waarachtigheid van de hele getuigenis", aldus premier Charles Michel.

Tot opluchting van Francken, die de folterberichten afdeed als 'geruchten' en erop wees dat meer Europese landen deals sluiten over migranten met het Soedanese regime. Volgens hem is het simpel: iemand moet de handen vuil maken om te voorkomen dat Brussel het Europese afvoerputje voor migranten wordt en er een tweede 'jungle van Calais' ontstaat in het Brusselse Maximiliaanpark.

Meest omstreden, maar ook de populairste Die harde opstelling maakt Francken (40) tot de meest omstreden politicus van België, maar ook de populairste. Zelfs in Wallonië, waar de Vlaams-nationalisten met wantrouwen worden bekeken, is hij geliefd. In een debat begin januari hield Francken stuurs vol dat de repatriëringmissies helemaal niet waren opgeschort, er stonden gewoon geen nieuwe vluchten gepland. Een leugen, bleek een paar dagen later. Zijn politieke leven hing aan een zijden draadje. Maar nadat N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever de coalitiepartners dreigde met een kabinetscrisis, bonden die snel in. Minister-president Michel kondigde gisteren nieuwe 'identificatiemissies' met de Soedanese regering aan. Zoals het rapport aanbeveelt, komen er wel extra maatregelen om te voorkomen dat de mensenrechten geschonden worden. Zo zullen Belgische ambtenaren en een tolk meedoen bij de identificatie. Op dit moment zijn er volgens Michel achttien Soedanezen die terug moeten, van wie dertien op korte termijn. Ook Nederland zet uitgeprocedeerde asielzoekers uit naar Soedan, schreef staatssecretaris Mark Harbers (VVD) deze week in antwoord op Kamervragen. Maar Nederland maakt daarbij geen gebruik van identificatiemissies. Harbers merkt ook op dat sinds half januari 'geen gedwongen terugkeer heeft plaatsgevonden naar Soedan'.