België wint, maar is nog zoekende

Een riante uitslag, 3-0 tegen WK-debutant Panama, camoufleerde maandagavond dat er voor België nog veel werk te verzetten is op het WK in Rusland.

Lees verder na de advertentie

De Rode Duivels, onder leiding van de Spaanse bondscoach Martinez, marcheerden nog allerminst in Sotsji. Vooral de eerste helft was daar het bewijs van. Slordig samenspel, een afwachtende houding in de duels en een gebrek aan een duidelijk idee sprongen in het oog.

Terwijl de verwachtingen zo hoog zijn in België, de nummer drie op de Fifa-ranking. Deze ‘gouden gene­ratie’, met spelers als De Bruyne, Mertens en Hazard, wordt in eigen land op z’n minst een outsider genoemd op dit WK. Zeker nu de selectie de ervaring van het WK in Brazilië (2014) en het EK in Frankrijk (2016) in de benen heeft. Beide keren strandde de ploeg in de kwart­finale.

Een opponent van kaliber had wel raad geweten met deze Rode Duivels

Panama, de nummer 55 op de wereldranglijst, moest het vertrouwen een boost geven bij de Belgen. Serieuze weerstand kon immers niet verwacht worden van Panama (vier miljoen inwoners), waar honkbal en boksen in hoger aanzien staan dan voetbal. De sensationele kwalificatie ten spijt. Het Panamese voetbalelftal verraste vorig jaar door de Verenigde Staten achter zich te houden na een bizarre ontknoping in de kwalificatiepoule.

Het WK-debuut voelde als niet meer dan een feestelijk uitje voor Panama. Ideaal voor België dus. Maar nee, de Belgen kwamen voor rust geen moment in hun ritme. Veel overtredingen waren daar mede debet aan. Het veelbesproken spelsysteem, met drie centrale verdedigers (Alderweireld, Boyata, Vertonghen) en twee lopende middenvelders aan de zijkanten (Meunier op rechts, Carrasco links), gaf bovendien een nog onwennig beeld. Alsof de selectie pas sinds kort bij elkaar is. Terwijl het geraamte van de ploeg toch al een jaar of vier staat. En inderdaad: Panama was een prettige tegenstander in de openingswedstrijd. Een opponent van kaliber had wel raad geweten met de nog zoekende Belgen.

Mertens, oud-speler van FC Utrecht en PSV, volleerde kort na rust ineens raak achter de Panamese doelman Penedo. Een treffer vanuit het niets. Kort daarna kreeg Panama de beste kans. Murillo dook vrij op voor doelman Courtois, die met zijn lichaam de gelijkmaker voorkwam. Typerend was daarna de woede-uitbarsting van Vertonghen richting Carrasco, die had verzuimd mee te lopen met zijn directe tegenstander. Vertonghen beseft: dergelijke omissies kunnen direct worden afgestraft door Tunesië en Engeland, de overige uitdagers in groep G. Om nog maar te zwijgen over een eventueel vervolg in de knock-outfase.

Leiderloos Wat ook weer onderstreept werd: de Rode Duivels hebben geen onbetwiste leider – althans, niet zonder de geblesseerde aanvoerder Kom­pany (hij is waarschijnlijk pas na de groepsfase fit). De Bruyne, die met een gaaf passje Lukaku in staat stelde met het hoofd te scoren, deed amechtige pogingen, maar de middenvelder van Manchester City zat beslist niet in de wedstrijd. Zijn poging tot leiderschap oogde nogal ­geforceerd. Datzelfde gold voor Hazard die, ondanks een assist op Lukaku (3-0), veel te veel aan het dribbelen was. Ook veelzeggend: de wijze waarop Lukaku, topscorer aller tijden bij België (38 doelpunten), na zijn beide treffers z’n teamgenoten aanspoorde te delen in de feestvreugde. Een tikje gekunsteld was het. Alsof België heus wel een eendrachtig team is. De eerdere onvrede van Vertonghen had een meer waarheidsgetrouw beeld gegeven; België moet nog heel wat stappen zetten wil het straks niet struikelen over de eerste échte tegenstander van formaat op dit WK. Lees hier meer over het WK voetbal.