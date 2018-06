België wil zijn Rode Duivels niet zien verliezen, zelfs niet van Argentinië

Voorzichtig nippen ze aan hun drankjes. Michiel Saelen (30) uit Knokke en zijn collega Christophe Eeckhout (32) uit Heist zitten op de stoep van Daniel's Taverne, een café vlakbij het Koning Boudewijn Stadion in Brussel.

Het is woensdagavond, een paar uur voor de oefeninterland tussen België en Egypte. De Rode Duivels tellen af. Nog zeven dagen tot het begin van het WK voetbal in Rusland. Saelen en Eeckhout, beiden gehuld in het rode shirt van de nationale ploeg, kijken ernaar uit. "Het moet nú gebeuren", vindt Saelen, terwijl hij het laatste restje van zijn cola achterover slaat. "We hebben nog nooit zo'n goede ploeg gehad."

Geroutineerd somt hij de namen van de spelers op. Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Dries Mertens en Thibaut Courtois; als je daar geen wereldkampioen mee kunt worden...

Eeckhout is wat gereserveerder. Hij ziet een wat verontrustend patroon. "Belgen zijn van nature vrij kritisch en pessimistisch", meent hij. "Zeker als het slecht gaat staat iedereen klaar om commentaar te geven. Jullie Nederlanders hebben zeventien miljoen bondscoaches, wij elf miljoen. De hoop en trots is zó immens, dat het soms één grote soap wordt. Tien jaar geleden vond iedereen het normaal als we van Argentinië verloren, nu wordt dat niet meer geaccepteerd."

Even iets weglachen

België is dezer dagen een soort snelkookpan. Er hoeft maar iets te gebeuren rondom de nationale ploeg of het land stoomt. Het sentiment is voor een groot deel bepaald door de afwezigheid van middenvelder Radja Nainggolan, die verrassend genoeg niet werd geselecteerd door bondscoach Roberto Martinez. "Ik ben bang dat dat nog even door blijft zeuren", sombert oud-speler Marc Degryse (ex-PSV) in de overvolle perszaal. "Als de prestaties tegenvallen, zal dat het eerste zijn wat terugkeert. Dat is jammer voor de spelers en de trainer."

Martinez, die onlangs nog zijn contract verlengde, staat flink onder druk. Degryse ziet de bondscoach langzaam veranderen. "Martinez begint meer en meer geïrriteerd te raken", observeert Degryse, tegenwoordig werkzaam als tv-analist. "Dat moet je als coach juist niet doen. Soms moet je even iets weglachen of ergens boven staan. De spelers al helemaal. Zij moeten met de druk om kunnen gaan. Die druk leggen ze zichzelf ook op. Voor sommige spelers is dit de laatste kans op succes. Dat realiseren ze zich wel."

Het duel met Egypte, zonder de nog geblesseerde Liverpool-ster Mohamed Salah, dient volgens Degryse vooral om meer structuur aan te brengen in het spel van de Rode Duivels. Dat laat nogal te wensen over, vindt hij. "Vooral defensief maak ik me zorgen", zegt Degryse. "Kompany en Vermaelen (beiden geblesseerd, red.) zijn twee verdedigers die je niet snel op kunt vangen."