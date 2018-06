België start onderzoek naar constructies in belastingparadijzen van ING

In België is verbolgen gereageerd op de berichtgeving. ING verklaarde ruim twee jaar geleden nog voor een parlementaire ondervragingscommissie dat de bank niet wilde meewerken aan constructies in belastingparadijzen voor particulieren. De Belgische fiscale opsporingsdienst BBI gaat nu onderzoek doen naar de dienstverlening van ING in Zwitserland.

Het Openbaar Ministerie heeft zeker vier onderzoeken lopen naar de rol van ING bij witwassen en internationale corruptie

Parlementslid Roel Deseyn, ondervoorzitter van de commissie die onderzoek deed naar de Panama Papers, noemt de nieuwe bevindingen ‘een beetje wrang’. In de Belgische krant De Morgen stelt hij: 'ING verklaarde tijdens de hoorzittingen binnen de commissie dat ze op geen enkele manier meewerkten aan dergelijke praktijken. Nu blijkt dat er wel degelijk sprake is van malversaties. Ik wil niemand nu al veroordelen, maar voor mij is het duidelijk dat dit uitgeklaard moet worden in een hoorzitting, waarbij we de top van ING België zullen uitnodigen om uitleg te geven bij deze gegevens.'

Falend beleid ING liet eerder in een reactie weten dat het bijkantoor in Genève onder de zakelijke tak van de bank valt. Maar uit onderzoek van Trouw en het FD blijkt dat er ook klanten bankieren die privétransacties doen, zoals de aanschaf van een luxe jacht. ING wilde niet ingaan op vragen over specifieke klanten. ING liet vandaag ook weten dat er in de loop van het jaar meer duidelijkheid komt over de eerder gestarte juridische onderzoeken naar de bank. Het Openbaar Ministerie heeft zeker vier onderzoeken lopen naar de rol van ING bij witwassen en internationale corruptie. Deze vier zaken geven volgens een betrokken officier van justitie ‘een representatief beeld van een breed falend beleid' van ING. Ook de Amerikaanse autoriteiten hebben ING om informatie gevraagd over de klantacceptatie bij de bank, en betrokkenheid bij witwassen en corruptie. De bank gaat ervan uit dat het boetes zal moeten betalen, maar laat nog niet weten hoe hoog die naar verwachting zullen zijn.