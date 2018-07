België ontsnapt in extremis tegen Japan

België 3 - Japan 2

Een gouden generatie wankelde. Een uitschakeling diende zich aan. Maar België ontsnapte maandagavond in een zinderende achtste finale tegen Japan, waarin het een 2-0 achterstand in de allerlaatste minuut omboog naar een 3-2 zege.

Invaller Chadli, na een perfect uitgevoerde counter in blessuretijd, zorgde ervoor dat de Belgen het vrijdagavond in de kwartfinale mogen opnemen tegen Brazilië.

Bondscoach Martinez zag de climax onbewogen aan in Rostov. Hoe fraai de ontspanning ook was met een onberispelijke uitbraak via Courtois, De Bruyne en Meunier, die de bal afleverde bij voormalig FC Twente-speler Chadli, de Spaanse bondscoach had ook moeten toezien dat zijn elftal met een zes min was geslaagd voor het eerste proefwerk. Tevreden kon hij niet zijn. Bezorgd wel.

België hanteerde voor rust een te laag tempo tegen de nummer 61 van de Fifa-ranking. Bovendien had de Japanse bondscoach Nishino zijn ploeg goed geprepareerd. Japan zette fel druk op de Belgische defensie, waar Kompany, die in de wedstrijd tegen Engeland speelminuten had gemaakt na zijn hamstringblessure, een basisplaats was gegund. Maar of Kompany, in België gezien als de ontbrekende schakel, de redder van de Rode Duivels is op dit WK? Dat valt te betwijfelen. Kompany verloor de bal veelvuldig. Ook een baken van rust was hij niet.

De beproeving tegen de Japanners, die op een WK nog nooit verder waren gekomen dan de achtste finales, legde andermaal de plussen en minnen van de Rode Duivels bloot. Vaardig en speels zijn de dribbelaars in de aanval en op het middenveld, maar kwetsbaar is het collectief waarin spelers verzuimen op te staan.

Voor de Belgen was het duel met Japan de eerste echte test dit WK. In de groepswedstrijden werd eenvoudig afgerekend met Panama (3-0) en Tunesië (5-2), waarna het slotduel met Engeland (1-0), waar alleen de groepswinst op het spel stond, werd afgewerkt met een veredeld B-elftal.

Forceren

De Japanse aanvallers – veelal klein en technisch vaardig – vormden een lastige opgave voor de Belgische driemansdefensie (Alderweireld, Kompany en Vertonghen). Na rust zag Martinez zijn vrees van voor het toernooi waarheid worden in het warme Rostov: België is defensief kwetsbaar – ook met Kompany, die niet de gedroomde leider is. Vertonghen dacht veel te lichtzinnig over een steekpass van Inui en verdedigde vervolgens niet kort genoeg om Haraguchi van een doelpunt af te kunnen houden. Een paar minuten later verdubbelde Inui de score. Een droog schot bleek onhoudbaar voor Courtois. Witsel was te laat, Kompany liet het maar gebeuren.

Martinez moest daarna iets forceren. Chadli en Fellaini werden in de ploeg gebracht ten koste van de teleurstellende Mertens en Carrasco. Al snel leverde dit het gewenste effect op. Fellaini liet zien waarom hij misschien wel een basisplaats verdient bij de Belgen. De kopsterke middenvelder van Manchester United knikte een voorzet van Hazard binnen, nadat Vertonghen even daarvoor een kopbal ietwat fortuinlijk achter de Japanse doelman Kawashima zag belanden: 2-2. Lukaku was daarna nog dicht bij de winnende treffer.

Een verlenging leek aanstaande. Maar een tegenstoot van België werd de Aziaten fataal. Chadli was de gevierde man na zijn winnende treffer tegen Japan. België bleef daardoor voor de 23ste keer op rij ongeslagen, maar zelden stond die reeks zo onder druk als maandagavond in Rostov.

