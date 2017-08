België: Nederland wist al veel langer van fipronil-eieren, maar hield die informatie achter

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is sinds november 2016 op de hoogte van het gebruik van het giftige fipronil bij de bestrijding van bloedluis bij kippen. Dat blijkt uit memo's die het Belgische Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), 'per toeval' in handen kreeg nadat het om informatie aan Nederland had gevraagd.

De gewraakte memo werd in juli door door de NVWA aan het Nederlandse ministerie van Economische Zaken gestuurd. En in die memo schrijft de NVWA dat in november 2016 voor het eerst een tip binnenkwam over het gebruik van fipronil in legbedrijven. Op basis van 'beschikbare informatie' werd besloten dat er 'geen acuut gevaar voor de volksgezondheid, milieu of dierenwelzijn bestond' en de NVWA niet direct hoefde op te treden, zo blijkt uit een rapport dat het FAVV heeft opgesteld voor de Belgische landbouwminister Dennis Ducarme.

Wanneer een land als Nederland deze informatie niet overmaakt, dan is dat een groot probleem Denis Ducarme

Begin juni wordt het in België duidelijk dat er met fipronil besmette eieren in het land zijn. Half juni beginnen de Belgen te vermoeden dat de besmetting via een bedrijf in Nederland gekomen is. België vraagt de NVWA om de klantenlijst van dat bedrijf om bij Belgische pluimveehouders monsters te kunnen nemen.

Maand vertraging Volgens Ducarme dringt België drie keer tevergeefs aan op informatie en komt pas op 20 juli antwoord uit Nederland. Op dezelfde dag meldt het FAVV de besmetting van eieren bij de Europese Commissie. "We hebben dus een maand verloren om te kunnen testen", zei Ducarme. "En dat is een probleem. Wanneer een land als Nederland, een van de grootste exporteurs van eieren, deze informatie niet overmaakt, dan is dat een groot probleem." Lidstaten zijn verplicht onmiddellijk het Europese waarschuwingssysteem RRASF in te schakelen als ze weet hebben van besmettingen in voedingswaren die de volksgezondheid mogelijk bedreigen. Het ministerie van Economische Zaken wil niet op de zaak ingaan, en verwijst naar het ministerie van Volksgezondheid en de NVWA. "Deze vragen liggen op het terrein van voedselveiligheid'', zei staatssecretaris Martijn van Dam woensdagmiddag. "Dat valt onder de verantwoordelijkheid van minister Schippers en de NVWA zelf.'' Bij de NVWA was vandaag nog niemand beschikbaar voor commentaar op de aantijgingen.

Terug van reces Nederlandse Kamerleden zijn kritisch. De Partij voor de Dieren wil dat de Tweede Kamer terugkomt van reces vanwege de eiercrisis. Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de PvdD stelt dat de 'ellende voorkomen had kunnen worden' en dat het kabinet bovendien de Tweede Kamer niet heeft geïnformeerd. Of er genoeg steun is om de Kamer terug te roepen, moet nog blijken. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stelden woensdag vragen over de affaire aan de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Landbouw. Wat Kamerlid Jaco Geurts (CDA) betreft moeten er eerst antwoorden op die vragen komen alvorens er een debat wordt aangevraagd. "Ik neem dit echt heel hoog op. Dus ik eis gewoon antwoorden", aldus Geurts. "Het kabinet is dat ook aan de samenleving verplicht. Maar we moeten eerst die antwoorden hebben, anders kunnen we geen deugdelijk debat voeren." De Kamerleden die de vragen indienden vragen de bewindspersonen deze week nog te reageren. Lees verder in ons dossier 'Gif in eieren'

