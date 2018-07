België mikt Brazilië knap uit het toernooi

Een gouden generatie zal gaan strijden om de medailles dit WK. België, dat vanavond een historische voetbalavond beleefde, plaatste zich ten koste van vijfvoudig wereldkampioen Brazilië (2-1) voor de halve finale van het WK in Rusland.

De Belgen, die het dinsdag in de halve finale moeten opnemen tegen Frankrijk, staan daarmee voor het eerst sinds 1986 weer in de halve finale van een wereldkampioenschap.

De knappe overwinning op Brazilië past bij de reputatie van het elftal van bondscoach Martinez. België, nummer drie op de Fifa-ranking, staat al jaren bekend om zijn goede lichting voetballers. De Bruyne (Manchester City), Lukaku (Manchester United), Hazard (Chelsea) en al die andere generatiegenoten voetballen merendeels bij de grootste clubs van Europa.

Succes met het nationale elftal bleef tot op heden uit. België strandde zowel op het WK 2014 als op het WK 2016 teleurstellend in de kwartfinale. Maar de Rode Duivels, gesteund door minder dan duizend supporters in Kazan, zijn er nu meer dan ooit klaar voor, beloofde Martinez.

Individuele ingevingen

Voor het duel met de Zuid-Amerikanen was de vraag of België, tot de kwartfinales de meest scorende ploeg op dit WK (twaalf treffers) de degelijke Braziliaanse verdediging (slechts één tegendoelpunt), in verlegenheid zou kunnen brengen. Het antwoord volgde binnen een kwartier, al verwerkte Fernandinho, vervanger van de geschorste Casemiro, een corner van Chadli pardoes in eigen doel. Na een half uur was het opnieuw raak. België counterde via Lukaku, die de bal afleverde bij De Bruyne. Zijn strakke schot was onhoudbaar voor doelman Alisson: 0-2.

Brazilië kreeg kansen via Thiago Silva (paal), Coutinho (schot) en Marcelo, die net op tijd van een rugblessure was hersteld en zijn afstandsschot gekeerd zag worden door Courtois. De Belg maakte zijn reputatie als Europese topkeeper waar. Het was nodig, omdat de driemansdefensie met Alderweireld, Kompany en Vertonghen, ook niet geheel waterdicht bleek tegen Brazilië.

De Goddelijke Kanaries, voor het laatst wereldkampioen in 2002, moesten het antwoord schuldig blijven na de voorsprong van België. Het was te veel afhankelijk van de individuele ingevingen van spelers als Coutinho, Gabriel Jesus en Willian. Ook Neymar gaf niet thuis. De Zwitserse tv-zender RTS berekende deze week dat de Braziliaanse ster al ruim veertien minuten op het veld had gelegen dit WK, en ook tegen België kon hij niet imponeren met voetballende acties. Hij probeerde weer opzichtig een strafschop te versieren. De Servische arbiter Mazic trapte er niet in.