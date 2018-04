België houdt de adem in: Komt arts André G. weg met de Kasteelmoord?

Dokterspraktijk De Molen is gevestigd in een deftige wit-met-grijze stadsvilla in het centrum van het West-Vlaamse dorp Ruiselede. De poort van het zwarte gietijzeren hek met goudkleurige punten staat open, de buxushaagjes in de voortuin zijn keurig gesnoeid. Bovenaan het bord met openingstijden prijkt de naam van André G.. In het landelijke Ruiselede, ten zuiden van Brugge, is hij een gerespecteerde huisarts.

Maar het is zijn dochter Elisabeth die de praktijk aan de Kasteelstraat de laatste jaren runt.

André G. (67) zelf ontvangt al bijna drie jaar geen patiënten meer. Hij zit sinds juni 2015 in de gevangenis, als hoofdverdachte in de zaak rond de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens; de man van Elisabeth.

Niemand twijfelt er meer aan dat G. opdracht gaf voor die moord: de dokter bekende volledige schuld. Toch is er in het dorp begrip voor zijn daad. "Wat zou u doen, moesten ze aan uw kleinkinderen prutsen?" verwoordt gepensioneerd schooldirecteur Ronald De Maeght, de gevoelens. "Ik weet het niet van mezelf."

G.'s advocaten vragen vrijspraak en worden daarin gesteund door dochter Elisabeth. Aan de andere kant staan de familie van Stijn Saelens en het parket, het Belgische openbaar ministerie. Dat eiste eind februari dertig jaar gevangenisstraf tegen de huisarts en 24, 26 en 28 jaar cel voor drie handlangers. Morgen vellen de rechters in Brugge hun oordeel. Cruciale vraag: was de moord te rechtvaardigen?

Detective

Het verhaal van de Kasteelmoord begint op 31 januari 2012 met alle elementen van een detective. Die ochtend verdwijnt Stijn Saelens (34) uit het kasteel dat hij met zijn vrouw Elisabeth en vier jonge kinderen bewoont in het buitengebied van de West-Vlaamse gemeente Wingene, een paar kilometer van de huisartsenpraktijk. Saelens is alleen thuis. Het kindermeisje is ziek, zijn vrouw brengt de kinderen naar school.

Als zij rond de middag thuiskomt, treft ze een bloedspoor aan dat van de hal over de kasteeltrappen naar buiten loopt en daar abrupt stopt. In de hal ligt een kogelhuls. De rest van het kasteel is onaangeroerd. Haar man is spoorloos.

In de Vlaamse media wordt meteen druk gespeculeerd: is Saelens vermoord? Of heeft hij zijn eigen verdwijning in scène gezet? De zweverige en excentrieke kasteelheer wilde met zijn gezin naar Australië verhuizen om zich aan te sluiten bij een ecologische sekte. Saelens, afkomstig uit een familie die schatrijk werd met de handel in meststoffen, had bovendien schulden gemaakt als projectontwikkelaar.

Na tweeënhalve week wordt zijn lichaam gevonden bij een zomerhuisje in een bosgebied in een nabijgelegen gemeente. Hij heeft een kogel in zijn rechterlong.