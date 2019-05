Beleggers wereldwijd schrikken van Trumps importsancties tegen Mexico

De VS hanteren vanaf 10 juni importtarieven van 5 procent voor alle goederen die uit Mexico komen. President Donald Trump vindt dat Mexico onvoldoende optreedt tegen illegale immigratie en verhoogt de importtarieven elke maand met 5 procent tot een maximum van 25 procent.

Het is nog de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor het USMCA, het handelsverdrag van de VS met Mexico en Canada

De gevolgen daarvan zullen groot zijn: Mexico is de grootste handelspartner van de VS. Vorig jaar gingen goederen ter waarde van 346,5 miljard dollar vanuit Mexico de grens over. Een importtarief van 5 procent betekent dan een belastingverhoging van 17 miljard dollar. Het is nog de vraag wat de gevolgen zullen zijn voor het USMCA, het handelsverdrag van de VS met Mexico en Canada dat nog geratificeerd moet worden. Het USMCA is de opvolger van de North American Free Trade Agreement (Nafta).

Het tarievennieuws zorgde in Japan voor stevige verliezen onder de autobouwers die productiefaciliteiten hebben in Mexico. Ook de Europese autofabrikanten stonden onder druk. Fiat Chrysler en Volkswagen verloren 3,9 en 3,3 procent. Heineken en AB InBev, die populaire biermerken brouwen in Mexico, zakten 1,6 en 1,5 procent.

Risico op cyberoorlog Ondertussen lopen de handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten ook verder op. Daardoor stijgt het risico dat de twee grootmachten hun strijd uitbreiden naar het digitale domein, waarschuwde de grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock vrijdag. Volgens de analisten waren economische risico's en binnenlandse veiligheidskwesties voorheen afzonderlijke risico's, maar inmiddels beginnen ze in elkaar over te lopen. China is voorlopig niet bereid concessies te doen in het han­dels­con­flict met de Verenigde Staten In de VS staat de Chinese telecomgigant Huawei sinds kort bijvoorbeeld op de lijst van instellingen die een bedreiging vormen voor de binnenlandse veiligheid. Daarnaast nemen cyberaanvallen al een tijdje toe in omvang en intensiteit. Partijen die er achter zitten blijken soms overheidsinstanties, met allerlei geopolitieke en economische motieven. Hacks en ddos-aanvallen zijn als het ware onderdeel geworden van het wapenarsenaal van staten. BlackRock beschouwt cyberaanvallen daarom als een groeiend risico voor belangrijke infrastructuur. China is voorlopig niet bereid concessies te doen in het handelsconflict met de Verenigde Staten. Of beide landen binnenkort nader tot elkaar komen, hangt wat Peking betreft vooral af van de vervolgstappen die de Amerikanen zetten. “De VS blijven de handelsspanningen opvoeren en halen verschillende trucs uit, waardoor het handelsoverleg ernstig is geschaad”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van handel.

Economisch terrorisme De onderminister voor buitenlandse zaken, Zhang Hanhui, betichtte de Amerikanen eerder al van ‘economisch terrorisme’. De uitlatingen doen de toch al geringe hoop op een snelle oplossing voor de handelsoorlog tussen China en de VS geen goed. Onderhandelingen over een nieuwe handelsovereenkomst tussen de twee grootmachten liepen eerder deze maand vast. Daarop stelde Trump nieuwe importheffingen in op Chinese goederen, waarna Peking soortgelijke maatregelen tegen producten uit de VS nam. China heeft volgens ingewijden de import van Amerikaanse sojabonen inmiddels stopgezet. Eerder deze week dreigde China zijn machtspositie op het vlak van zeldzame aardmetalen te gebruiken tegen de VS. De Amerikaanse technologiesector is voor de toevoer van die stoffen grotendeels afhankelijk van het Aziatische land.



