Beleggers stappen naar de rechter vanwege 'misleidende' Tesla-tweet van Elon Musk

De klacht is afkomstig van short sellers, beleggers die speculeren op koersdalingen. Er is geen beursgenoteerd bedrijf in de VS dat zo veel short sellers telt als Tesla, de producent van elektrische auto’s die nog nooit winst heeft gemaakt. Elon Musk heeft, mild uitgedrukt, weinig op met zulke beleggers. Zijn plan om Tesla van de beurs te halen, heeft deels met dat grote aantal short sellers te maken. Als Tesla niet meer beursgenoteerd is, is Musk daar meteen van af.

Musk tweette dinsdag dat hij overweegt om Tesla van de beurs te halen en dat hij daarbij een prijs in zijn hoofd heeft van 420 dollar per aandeel. De financiering van de kapitale deal zou rond zijn, meldde Musk ook nog. Voor de tweet noteerde een aandeel Tesla 342 dollar, daarna steeg de koers naar bijna 380 dollar - een kleine ramp voor de short sellers. Een deel van die koerswinst ging weer verloren, nadat de Amerikaanse beursautoriteit, de SEC, had aangekondigd een onderzoek te doen naar Musks tweet.

Die maakte vorige week de tongen los. Doorgaans verspreiden bedrijven met een persbericht belangrijke informatie die van invloed kan zijn op de hoogte van de koers van hun aandeel. Dat verschijnt dan als de beurzen gesloten zijn. Musk gaf zijn informatie in een tweet, terwijl de beurzen open waren. Volgens de investeerders achter de aanklacht heeft Musk met zijn uitlatingen de koers van Tesla kunstmatig opgehoogd én daarbij wetten overtreden.

Hoe Musk de overname van zijn eigen bedrijf wil financieren, is nog onduidelijk. Er zijn maar weinig bedrijven die het benodigde bedrag kunnen betalen. Een van de kopers zou het staatsinvesteringsfonds van Saudi-Arabië kunnen zijn. Musk heeft laten weten dat investeerders wat hem betreft hun aandelen in Tesla kunnen houden. Dat zou betekenen dat zij niet uitgekocht hoeven te worden.