Beleggers reageren lyrisch op grote overname van Takeaway in Duitsland

De Nederlandse maaltijdbezorger Takeaway heeft een belangrijke slag geslagen in Duitsland. Het neemt daar de activiteiten over van branchegenoot en concurrent Delivery Hero, en wordt daarmee de absolute marktleider bij de oosterburen. Beleggers reageren lyrisch op de overname: het aandeel Takeaway stijgt met ruim 30 procent.

Het bedrijf neemt de maaltijdbezorgdiensten Lieferheld, Pizza.de en foodora over van Delivery Hero in Duitsland. De prijs daarvoor is fors: 930 miljoen euro, waarvan ruim 500 miljoen in contanten en het restant in aandelen Takeaway. In de eerste negen maanden van dit jaar waren de betreffende merken goed voor 23 miljoen bestellingen in Duitsland, met een omzet van 76 miljoen euro. Takeaway noteerde in dezelfde periode eveneens 23 miljoen bestellingen in Duitsland, maar de omzet bleef daar steken op 60 miljoen euro.

Takeaway-directeur en oprichter Jitse Groen liet eerder al weten in elke grote markt slechts ruimte te zien voor één grote speler in de bezorgingsmarkt. Dat doel lijkt voor Takeaway in Duitsland nu bereikt met de overname, waardoor beide partijen na lange tijd de krachten bundelen.

Beide partijen zijn al langere tijd in een flinke concurrentiestrijd verwikkeld om het marktleiderschap in Duitsland. Delivery Hero dreigde twee jaar geleden nog met een ‘bloedbad’ dat heel lang zou doorgaan. Takeaway gaf geen krimp, verhoogde de marketinguitgaven fors en beide partijen namen een tijdlang genoegen met lage of zelfs negatieve marges om de concurrent uit de markt te drukken. Analisten keken met verbazing naar de bereidheid van beide bedrijven om zelf pijn te lijden om zo de ander te raken.

Schaalgrootte

Analisten zien nu ruimte voor Takeaway om eindelijk winstgevend te worden in Duitsland. Tot nog toe werd vanwege de harde concurrentie slechts verlies geleden, en Takeaway spendeerde veel aan marketing om het marktaandeel verder te vergroten. Die kosten worden nu minder, terwijl het bedrijf tegelijkertijd meer marktmacht krijgt. “We kunnen klanten en restaurants een beter product bieden. Bovendien kunnen we op een aanzienlijk grotere schaal gaan werken, wat essentieel is voor de winstgevendheid”, aldus Groen in een reactie op de overname.

Duitsland is voor de thuisbezorgbedrijven een van de meest interessante markten van Europa. Het is de grootste consumentenmarkt, en tegelijkertijd bestellen zij nog nauwelijks bezorgmaaltijden. Daardoor is er nog volop ruimte voor groei, concludeert ook Takeaway-directeur Groen.

Delivery Hero, dat in meerdere landen actief is, wordt door de transactie in een klap grootaandeelhouder van Takeaway. Onderdeel van de overname is betaling in aandelen ter waarde van 422 miljoen euro, wat goed is voor 18 procent van de aandelen Takeaway. Alleen oprichter en directeur Jitse Groen heeft meer aandelen.

In Nederland is Delivery Hero bekend van Foodora, dat in augustus besloot de activiteiten te staken. Het bedrijf zocht eerder een koper voor de Nederlandse tak, maar wist geen geïnteresseerde partij te vinden.