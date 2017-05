Beleggers in AkzoNobel kijken voorlopig de kat uit de boom

Begin vorige maand deed auto-importeur en fabrikant van Gazelle-fietsen Pon een bod op het beursgenoteerde Accell, producent van Batavus en Sparta. Het aandeel Accell vloog daarop direct omhoog van 27 naar 32 euro, ongeveer de prijs die Pon per aandeel wil betalen.

Hoe anders is dit met AkzoNobel. De koers van de verf- en lakkenproducent komt bij lange na niet in de buurt van de 96,75 euro die het Amerikaanse PPG biedt. Het aandeel AkzoNobel schommelt rond de 80 euro.

De koers van 80 euro zit precies tussen het jongste bod van PPG

De overname van Accell lijkt er een uit het boekje. Reus Pon doet een stevig bod op het kleinere Accell en betaalt dit volledig met kasgeld. Het bestuur reageert positief en gaat in gesprek. Accell-beleggers zien kennelijk geen andere beren op de weg en jagen de koers direct richting de 32,72 euro die ze binnenkort van Pon verwachten te ontvangen.

Bij AkzoNobel maakt het grote verschil van bijna 16 euro tussen de huidige koers en het bod duidelijk dat beleggers er maar weinig geloof in hebben dat de overname door PPG zal slagen. Grof gesteld schatten ze de kans in op 50 procent. De koers van 80 euro zit precies tussen het jongste bod van PPG en de prijs van 64 euro per Akzo-aandeel voordat PPG op het toneel verscheen.

Onzekerheden De onzekerheden rond de Akzo-overname zijn dan ook enorm. Allereerst zijn AkzoNobel en PPG even groot. PPG moet miljarden lenen voor de overname van 25 miljard euro. Om deze last te overbruggen krijgen Akzo-beleggers deels in aandelen PPG betaald. Dat aandeel ontwikkelt zich nog prima, maar kan zomaar terugvallen met zo’n schuldenlast. Zo is het onzeker wat de overname PPG oplevert. De Amerikanen zelf voorzien kostenbesparingen van honderden miljoenen. Dit kan tegenvallen als er gezonde onderdelen moeten worden verkocht wanneer de Europese Commissie zou vinden dat de nieuwe combinatie PPG/AkzoNobel te veel marktaandeel krijgt in de EU. Anders dan bij Accell wil AkzoNobel bovendien niet met zijn bieder praten. Op zich is dit een goede onderhandelingsstrategie - PPG heeft het bod nu al tweemaal verhoogd - maar in dit geval lijkt het Akzo-bestuur zich tegen geen enkele prijs te willen uitleveren. Pijnlijk voor AkzoNobel is dat beleggers de eigen bestuurders ook niet geloven AkzoNobel kan er op zich niets tegen doen als PPG gewoon alle aandelen via een bod verwerft, maar kan wel via een bijzondere beschermingswal verhinderen dat PPG AkzoNobel daadwerkelijk kan besturen en integreren. Geen enkele koper betaalt lichtzinnig 25 miljard euro voor een bedrijf waarop het voorlopig geen invloed heeft.

Chemie-tak Welke van de genoemde bezwaren precies bepaalt dat de koers van AkzoNobel nog ver onder het bod van PPG ligt, is moeilijk te zeggen. Toen American Movil in 2013 KPN wilde kopen, steeg de koers direct naar dat van het bod. Dat KPN ook tegensputterde en een vergelijkbare beschermingswal had en die uiteindelijk ook inzette, was voor beleggers geen bezwaar. Uiteindelijk trok Movil zich terug, maar de koers van KPN bleef op het nieuwe peil. Pijnlijk voor AkzoNobel is dat beleggers de eigen bestuurders ook niet geloven. De aankondiging van AkzoNobel om nu ineens de chemie-tak te willen verkopen en de verf- en lakkendivisie meer winstgevend te maken, gaf twee weken geleden geen steun aan de koers. Unilever gaat dit beter af. In februari bood het Amerikaanse Kraft 47 euro per aandeel. Het aandeel Unilever steeg direct van 39 euro naar het bod van 47 euro. De Unilever-top wees Kraft echter hardhandig de deur en kwam daarop zelf met een nieuwe winstgevender strategie. Met succes, want zelfs nadat Kraft zich terugtrok, bleef de koers van Unilever boven de 47 euro.

