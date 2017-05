Belegger wil dat de overheid bedrijven beschermt

De meeste particuliere beleggers vinden het maar niets dat grote bedrijven als AkzoNobel, Unilever, KPN en PostNL in de belangstelling staan van buitenlandse ondernemingen. Uit een onderzoek dat ING dit weekeinde publiceerde, blijkt zelfs dat twee derde van de Nederlandse beleggers vindt dat de overheid de Nederlandse economie moet beschermen tegen buitenlandse inlijfpogingen.

Sinds het onaantastbaar geachte Unilever eerder dit jaar ongevraagd te maken kreeg met een bod en AkzoNobel in een overnamestrijd is verwikkeld met het Amerikaanse PPG, is bij ondernemers, werknemers en politici de angst ontstaan voor een Hollandse uitverkoop. Nederlandse bedrijven zouden door zwakke beschermingsconstructies gewilde prooien zijn voor buitenlandse concurrenten op zoek naar koopjes.

Nu wist KPN dankzij een beschermingsconstructie wel uit handen te blijven van het Mexicaanse América Móvil. PostNL ontsnapte aan de Belgische sectorgenoot Bpost omdat vanuit politiek Den Haag dreigende taal klonk. Vooral minister van economische zaken Henk Kamp dreigde het Bpost moeilijk te maken.

De ruime meerderheid verwacht overigens niet dat Unilever en AkzoNobel straks buitenlandse ondernemingen zijn

Kamp is ook tegenstander van een overname van Unilever en AkzoNobel. Voor Unilever was een resoluut 'nee' genoeg om Kraft Heinz te overtuigen af te zien van een overname. AkzoNobel zal alles uit de kast moeten halen om zelfstandig te blijven. De Amerikaanse 'jager' PPG is niet onder de indruk van een bestuurlijk 'nee' of van politici die het verfconcern Nederlands willen houden.

Positief gevoel Volgens Kamp is een overname slecht voor de Nederlandse economie, en dat is een meerderheid van de particuliere beleggers het met hem eens. Zij vrezen dat bij een buitenlandse overname banen verdwijnen. Dat zorgt voor stijgende werkloosheid, wat slecht is voor de economie. En uiteindelijk ook voor de aandeelhouders zelf, want als de economie stroef draait, zorgt dat meestal ook voor mindere prestaties op de beurs. Veel particulieren die aandelen kopen van grote Nederlandse bedrijven doen dit volgens ING niet omdat ze een overname verwachten en dus een stijgende beurskoers. Slechts vier op de tien Nederlandse beleggers hebben dat in hun achterhoofd. De ruime meerderheid verwacht overigens niet dat Unilever en AkzoNobel straks buitenlandse ondernemingen zijn. Uit de Beleggingsbarometer van ING blijkt verder dat beleggers een positief gevoel hebben over de Nederlandse economie. Ook over de eigen financiële situatie en de waarde van hun beleggingsportefeuille zijn ze onverminderd optimistisch. Twee derde denkt daarbij dat de Amsterdamse AEX-index de komende tijd stijgt.

