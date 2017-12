Belastingwet van Trump is economisch en politiek avontuur

Inwoners van steden als New York en San Francisco, waar je veel plaatselijke belasting betaalt en de huizenprijzen hoog zijn, zullen proberen die belasting en hun hypotheekrente voor komend jaar alvast nu te betalen. Want volgend jaar mag je nog maar een schamele 10.000 dollar aftrekken. Hoewel President Trump en de Republikeinen oorspronkelijk beloofden dat iedereen in Amerika erop vooruit zou gaan, geldt dat voor hen niet. In het hele land schiet een op de tien Amerikanen er bij in.

Lees verder na de advertentie

De nieuwe belastingwet verlaagt voor elke inkomensschijf het tarief met enkele procenten en verdubbelt de 'standaardaftrek', het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen. Voor Amerikanen met een laag inkomen scheelt dat niet veel. De grootste winst wordt geboekt door Amerikanen die goed verdienen. Van de totale lastenverlichting gaat zo'n 66 procent naar de vijf procent met de hoogste inkomens. Zij profiteren in dollars meer van de lagere tarieven, en maken bovendien vaker gebruik van speciale regelingen.

Zelfstandigenaftrek Tijdens de verkiezingscampagne fulmineerde kandidaat Donald Trump er bijvoorbeeld nog over dat veel investeerders hun inkomen mogen laten uitbetalen als laag belaste 'rente'. Maar dat systeem blijft bestaan. De nieuwe wet biedt bovendien een extra 'zelfstandigenaftrek', 20 procent van de winst, voor ondernemers die hun bedrijf niet in een BV hebben ondergebracht maar als persoon belasting betalen. Dat is gunstig voor kleine zelfstandigen, maar vooral gunstig voor grootverdieners met een vrij beroep. Zoals trouwens president Donald Trump zelf. Die ontkent dat hij profiteert van de nieuwe regels, maar omdat hij zijn belastingaangiften niet openbaar maakt, zoals de presidenten voor hem, is dat niet na te gaan. De winstbelasting gaat van 35 naar 21 procent. Daarmee wordt het verschil tussen het be­las­ting­ni­veau in de VS en andere landen kleiner. Die extra aftrek werd in de wet gezet om dergelijke ondernemers niet teveel achter te stellen bij grote bedrijven: want voor hen maakt de winstbelasting een grote duik omlaag, van 35 naar 21 procent. Daarmee wordt het verschil kleiner tussen het belastingniveau in de VS en dat in de meeste andere ontwikkelde landen. De bedoeling is dat daardoor minder bedrijven activiteiten feitelijk of juridisch naar het buitenland zullen verplaatsen. De ondernemingen die al voor de buitenlandroute kozen, en nu samen biljoenen dollars van hun winst bij buitenlandse dochterbedrijven hebben uitstaan, kunnen dat geld nu tegen een eenmalig laag tarief alsnog naar de VS brengen. De Republikeinen hopen dat het zal worden geïnvesteerd en tot meer economische groei en meer banen leidt. De hele belastingwet draagt daartoe bij, geloven ze, en dat zal er voor zorgen dat de overheid de lastenverlichting weer helemaal terugverdient.