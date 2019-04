Belastingmaatregel brengt oudere auto’s op de weg

De Nederlandse wegen worden nog altijd steeds voller met auto’s die bovendien gemiddeld ouder zijn dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Lees verder na de advertentie

Het aantal wegvoertuigen in Nederland nam vorig jaar met 227 duizend toe naar 12,7 miljoen. Een deel van die groei is te verklaren door de toename van bedrijfswagens, zoals bestelauto’s. Woordvoerder Ad Vonk van de ANWB: “Er worden vaker dingen online besteld, daardoor zijn er steeds meer bestelauto’s nodig om de boel rond te brengen”.

De gemiddelde auto was begin dit jaar elf jaar oud, waar het gemiddelde tien jaar geleden nog negen jaar was

De gemiddelde auto was begin dit jaar elf jaar oud, waar het gemiddelde tien jaar geleden nog negen jaar was. Volgens Tom Huyskens van autobrancheorganisatie Bovag komt dat door de hoge aanschafprijs van nieuwe auto’s. Die is verder gestegen sinds de heffing op nieuwe auto’s (de zogeheten bpm) begin dit jaar werd verhoogd. Huyskens: “Door de hoge aanschafprijs kopen mensen sneller een tweedehands auto, die een hogere co 2 -uitstoot heeft en slechter is voor het milieu.”

Woordvoerder van Milieudefensie Anne Knol is juist voor de bpm-verhoging, mits er goede alternatieven zijn voor autorijden. “De belasting beperkt het aantal auto’s. Dat is goed, want een grote hoeveelheid aan auto’s heeft een negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid van steden.”

Knol pleit ook voor een heffing op het gebruik van auto’s, bijvoorbeeld een kilometerheffing naar uitstoot. Zo zouden de meest vervuilende auto’s de meeste belasting betalen. “Daardoor wordt elektrisch rijden aantrekkelijker in gebruik.”

Er zijn in 2018 meer elektrische auto’s bij gekomen. Het aantal volledig elektrische personenauto’s is afgelopen jaar ruim verdubbeld tot bijna 45 duizend. Ook het aantal elektrische bussen nam in 2018 met 32 procent toe tot 424.

Elektrisch rijden is voor particulieren nog niet aantrekkelijk volgens Vonk van de ANWB. “De aanschaf is duur en er is weinig keus voor particulieren”, aldus Vonk. Voor de zakelijke markt ziet hij echter meer voordelen: “Na aanschaf zijn elektrische auto’s voordelig in gebruik en elektrische auto’s hebben weinig bijtelling.”

Grijs en zwart Intussen neemt het aantal groene auto’s af. Maar dan gaat het over de kleur. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat er een verschuiving gaande is bij de populairste autokleuren. Waar in 2003 nog zo’n een op de vijf auto’s in het straatbeeld groen was, is dat tegenwoordig nog maar 7 procent. De grijze auto staat inmiddels al jaren met stip bovenaan, daarop volgt de kleur zwart, blauw staat op de derde plek. In 2003 was blauw nog de meest populaire kleur, gevolgd door grijs en rood.

Lees ook:

Subsidie op elektrisch rijden kost de staat 700 miljoen De subsidie op elektrische auto’s kost de Nederlandse staatskas de komende vijf jaar 700 miljoen euro. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris van financiën, Menno Snel op Kamervragen van CDA-Kamerleden Pieter Omtzigt en Agnes Mulder.