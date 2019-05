Belastingdienst zette kinderopvangtoeslag stop naar aanleiding van achterhaalde informatie

Staatssecretaris Snel (D66) van financiën heeft de Tweede Kamer verkeerd geïnformeerd in de slepende zaak rond het massaal stopzetten van kinderopvangtoeslagen in 2014. Bewijsmateriaal waar door de Belastingdienst mee gerommeld is, en onjuiste en verouderde informatie werd door Snel gebruikt in recente brieven en Kamerdebatten. Het omstreden bewijs vormde tevens de aanleiding om bij honderden ouders kinderopvangtoeslag onterecht stop te zetten, blijkt uit onderzoek van Trouw en ‘RTL Nieuws’.

De fiscus heeft altijd gemeld dat ‘signalen’ van de GGD in 2013 aanleiding waren voor een onderzoek naar het gastouderbureau dat centraal staat in deze zaak. Dat gastouderbureau, Dadim uit Eindhoven, zou georganiseerd misbruik en fraude met kinderopvangtoeslagen faciliteren. Staatssecretaris Snel herhaalde dit in recente brieven en Kamerdebatten, zelfs na een vernietigend oordeel van de Nationale Ombudsman in 2017 over het optreden van de Belastingdienst in deze zaak.

Een van die signalen was een rapport van GGD Rotterdam Rijnmond, waarin hij aan de bel trekt over gastouders van Dadim. Dat stamt echter uit 2011. In het dossier van de Belastingdienst duiken dezelfde gegevens op, maar wordt gedaan alsof die uit 2013 stammen. Alle betrokken GGD’s laten weten dat herinspecties in 2012 juist ‘positieve bevindingen’ lieten zien. Die informatie is in het dossier van de Belastingdienst achterwege gelaten.

Het foutief gedateerde rapport wordt steeds weer aangehaald door de Belastingdienst, en door staatssecretaris Snel herhaald. Nooit wordt daarbij vermeld dat die informatie achterhaald was. GGD Brabant ZuidOost, die het toezicht op Dadim coördineert omdat het bedrijf in Eindhoven gevestigd is, laat weten dat de overtredingen in 2013 niet meer voorkwamen.

De Belastingdienst laat in een reactie weten dat hij in korte tijd “geen volledige reconstructie heeft kunnen maken van hoe alles meer dan vijf jaar geleden precies is gegaan”. “Uiteraard willen wij ook de onderste steen boven hebben”, zegt een woordvoerder.

Het onderzoek van de Be­las­ting­dienst was zo ama­teu­ris­tisch, zo vooringenomen Nout Kops

De Belastingdienst bevestigt daarnaast dat het onderzoek nooit heeft geleid tot het aanpakken van Dadim, omdat daarvoor geen bewijs is gevonden. Toch besloot de dienst de kinderopvangtoeslag van honderden ouders stop te zetten, ook van mensen die geen klant waren bij Dadim. De ouders werden vervolgens jarenlang aan het lijntje gehouden: hen werd niet verteld welke bewijsstukken zij moesten tonen en hun bezwaren tegen de beslissing worden pas na jaren behandeld.

Oud-belastinginspecteur Nout Kops, die op verzoek van Dadim de zaak onderzocht, noemt het “schandalig wat hier is gebeurd”. “Ik heb minachting voor zulk optreden van de overheid. Het onderzoek van de Belastingdienst was zo amateuristisch, zo vooringenomen. Er móest iets gevonden worden, terwijl dat er niet was. Er was geen sprake van fraude.”

De affaire rond Dadim is slechts een van de vele tientallen fraudeonderzoeken die in 2013 en 2014 zijn ingesteld. Na de zogeheten ‘Bulgarenfraude’, waaruit bleek dat groepen Oost-Europeanen onterecht toeslagen ontvingen, wilde de politiek dat de Belastingdienst harder zou optreden. Speciaal opgezette teams gingen zich richten op zogeheten ‘facilitators’, die de spil zouden vormen in fraudenetwerken. Deze teams kregen grote bevoegdheden, hoefden weinig verantwoording af te leggen en documenteerden nauwelijks wat zij deden. Alle zaken van deze fraudeteams worden nu opnieuw onderzocht, liet de Belastingdienst eerder weten.

Vorige week onthulden Trouw en RTL dat er mede naar aanleiding van een klacht van Dadim een onderzoek loopt van de Autoriteit Persoonsgegevens naar mogelijke discriminatie en etnisch profileren bij toezicht en controle. De Belastingdienst blijkt nog altijd gegevens over de tweede nationaliteit van mensen bij te houden, hoewel dat niet mag. Minister Hoekstra van financiën heeft inmiddels een groot extern onderzoek ingesteld naar het handelen van de Belastingdienst.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die de zaak rond Dadim al jaren op de voet volgt, ziet de nieuwe onthulling als een extra reden om haast te maken met dat onderzoek.

