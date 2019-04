Belastingdienst krijgt tik op de vingers vanwege fouten met kinderopvangtoeslagen

Opnieuw heeft de Belastingdienst een harde berisping gekregen van de Raad van State inzake het stopzetten en terugvorderen van kinderopvangtoeslag in 2014. De raad oordeelt vernietigend over het optreden van de Belastingdienst in de zaak en draagt de fiscus op een gedupeerde ouder alsnog na te betalen voor de jaren 2013 en 2014.

Lees verder na de advertentie

Het is de zoveelste rechtszaak die voortvloeit uit het besluit van de dienst om in 2014 de toeslag van 235 ouders stop te zetten. Ouders moesten zelf aantonen dat zij wel recht hadden op een toeslag, maar de Belastingdienst vertelde hen niet welke gegevens ze daarvoor moesten overleggen. Daarnaast moesten betrokken ouders soms tienduizenden euro’s aan ontvangen toeslagen terugbetalen.

In plaats van dat de Be­las­ting­dienst erkent dat het fout zat en burgers tegemoet komt, worden zij juist tegengewerkt Advocate Eva Gonzalez Perez

Excuses Eerder oordeelde de Nationale Ombudsman al hard over het optreden van de fiscus in deze zaak en ook de Kinderombudsman en de Tweede Kamer zijn zeer kritisch. Staatssecretaris Menno Snel (D66) bood reeds excuses aan aan de betrokken ouders voor de gang van zaken, én aan de Tweede Kamer omdat die niet goed geïnformeerd werd. Desondanks blijft de dienst procederen tegen de ouders, omdat zij nog altijd vindt dat zij geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. In een zaak van een ouder waarover de Raad van State vorige week uitspraak deed, greep de fiscus een betalingsverschil van 115 euro in 2013 aan om de toeslag over een heel jaar terug te vorderen, bijna 12.000 euro. En omdat de ouder na het stopzetten van de voorschotten in 2014 in betalingsnood kwam, betoogt de Belastingdienst dat ook in 2014 niet alle kosten voldaan werden. De dienst eiste daarom alle voorschotten uit 2014 eveneens terug. De Raad van State maakt korte metten met die redenering, blijkt uit de uitspraak, en draagt de Belastingdienst op alsnog de kosten te vergoeden.

Gevoelige uitspraak Het arrest is een gevoelige tik voor de dienst en staatssecretaris Snel van financiën. Hij beloofde na eerdere kritiek dat alle nog lopende rechtszaken opnieuw beoordeeld zouden worden en huurde daarvoor zelfs de landsadvocaat in. Doorgaans treedt die speciaal ingehuurde advocaat alleen op in grote zaken tegen de Staat, zoals eerder in de klimaatzaak die actiegroep Urgenda aanspande. Vorige maand liet Snel de Tweede Kamer nog weten al 282.000 euro aan advocaatkosten kwijt te zijn in deze zaak. Dat terwijl ouders niet op schadevergoeding kunnen rekenen, tenzij de Belastingdienst langer dan twee jaar heeft gedaan over het behandelen van hun bezwaren tegen de stopzettingen. Volgens de D66’er zou de landsadvocaat ‘aan de kant van de burger staan, en niet aan de kant van de Belastingdienst’. Maar daar is in de praktijk geen sprake van, zegt advocate Eva Gonzalez Perez die veel van de gedupeerde ouders bijstaat. “Ik merk dat de Belastingdienst stukken blijft achterhouden in rechtszaken, ondanks expliciete verzoeken aan de landsadvocaat. Zo ook in deze zaak. In plaats van dat de Belastingdienst erkent dat het fout zat en burgers tegemoet komt, worden zij juist tegengewerkt.” Er lopen nog altijd dertien rechtszaken van gedupeerde ouders tegen de fiscus. “Ondanks de goede intenties van de staatssecretaris moeten burgers na vijf jaar hun gelijk nog altijd bij de rechter bevechten”, verklaart Gonzalez Perez. De Belastingdienst laat in een reactie weten de uitspraak van de Raad van State te bestuderen en later met een reactie te komen.

Lees ook: