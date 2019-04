Belastingdienst geeft aangiften Trump niet vrij

De minister van Financiën Steven Mnuchin liet weten dat hij niet kon meewerken aan het verzoek ‘totdat is vastgesteld dat dat in lijn is met de wet’. De minister denkt daarover op 6 mei meer duidelijkheid te kunnen geven. Het was de tweede keer dat de minister de deadline liet verstrijken sinds Richard Neal op 3 april om de aangiftes verzocht.

Neal, de Democratische voorzitter van de Ways and Means Committee, heeft gevraagd om zowel de persoonlijke als de zakelijke aangiften van de president over de afgelopen zes jaar. Neal is het enige lid van het Huis van Afgevaardigden dat wettelijk bevoegd is om Trumps aangiften op te vragen. De weigering kwam overigens niet onverwacht. Verwacht wordt dat Neal nu met dagvaardingen zal komen. Dit gevecht kan uitlopen op een jarenlange strijd die mogelijk niet zal zijn beslecht bij de volgende presidentsverkiezingen in 2020.

Trump brak in 2016 als presidentskandidaat met een decennia-oude traditie door te weigeren zijn belastingaangiftes vrij te geven. Hij beweerde dat hij niet anders kon, omdat zijn belastingen werden gecontroleerd. Maar zijn voormalige persoonlijke advocaat, Michael Cohen, heeft tegenover een onderzoekscommissie verklaard dat hij niet gelooft dat de aangiftes van Trump worden geauditeerd. Cohen zei dat de president juist bang is dat openbaarmaking van zijn aangiftes zal leiden tot een audit en hoge boetes.

