Belangenverstrengeling, dubbele petten en schending van de wet: Privazorg dreigt ten onder te gaan

De directie van thuiszorgorganisatie Privazorg heeft in 2013 6 miljoen euro weggesluisd om aandeelhouders uit te kopen. Dat blijkt uit documenten die in bezit zijn van deze krant. Vorig jaar probeerde Privazorg nog eens 12 miljoen te onttrekken aan het toezicht van cliëntenraad en raad van commissarissen. Bovendien verdiende oud-directeur Barend van Leeuwen via een bv-constructie meer dan 200.000 euro, ruim het dubbele van wat volgens de regels voor topinkomens in de zorg is toegestaan, zo blijkt uit de stukken.

Privazorg verleent thuiszorg aan ongeveer tweeduizend ouderen. Er werken 1300 zelfstandigen via negentien steunpunten in het hele land. De organisatie staat sinds twee maanden onder verscherpt toezicht van de inspectie en dreigt ten onder te gaan aan bestuurlijke wanorde. Dat kan de zorg voor de cliënten van Privazorg in gevaar brengen. Het ooit winstgevende bedrijf draait nu elke maand 150.000 euro verlies.

Het voorlopige sluitstuk is een nog niet gepubliceerd rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), eveneens in handen van Trouw, waarin precies duidelijk wordt hoe bestuurders goochelen met financiële constructies.

Statuten

Het meest recente probleem draait om 12 miljoen euro. Dat bedrag staat geparkeerd in een bv van Privazorg. De organisatie heeft meerdere bv’s, en twee stichtingen. Bestuurders van de stichtingen wilden de 12 miljoen overhevelen van de bv naar de stichtingen. Daarvoor was een statutenwijziging nodig, die eerst langs de raad van commissarissen had moeten gaan. Dat is niet gebeurd. De rechter zette in maart voorlopig een streep door die transactie.

Het bestuur wil de 12 miljoen uit de bv halen omdat zij het geld dan flexibeler kan inzetten

Het bestuur wil de 12 miljoen uit de bv halen omdat zij het geld dan flexibeler kan inzetten. Een legitieme reden, vindt bijvoorbeeld de cliëntenraad. Maar het probleem zit in het toezicht; is het geld eenmaal in de stichting, dan weet alleen het bestuur wat ermee gebeurt. De cliëntenraad is bang dat het dan bijvoorbeeld kan worden geïnvesteerd in een zorgbedrijfje in het buitenland.

Ook voormalig directeur van een van de Privazorg-bv’s, Eddy de Bruin, vreest dat scenario. Zijn vrees wordt gevoed door een affaire uit 2013 die hij op het spoor kwam. Ook toen heeft de instelling geld weggesluisd via een ondoorzichtige constructie. Er werd 6 miljoen euro uit de reserves van een van de bv’s gehaald om de aandelen te kopen van een echtpaar dat eigenaar was van Privazorg. “Dat was serieus jatwerk”, zegt De Bruin, want dat geld was afkomstig van overheden en premiebetalers. “Er wordt betaald voor iets dat er al is en waarbij de koopprijs wegvloeit (naar het echtpaar, red.)”, concludeerden juristen die De Bruin inschakelde. De inspectie bevestigt dat het geld uit Privazorg verdwenen is, maar kan niet beoordelen of dat ook ‘oneigenlijk’ gebeurde.

“Hier wordt gespeeld met de grenzen van wat betamelijk is”, zo reageert Richard Janssen, hoogleraar bestuur en management van zorgorganisaties aan de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Tilburg. “Er wordt voortdurend nagedacht over het veiligstellen van de eigen belangen. Alle normen die we bedenken om bestuur en toezicht transparant te maken, worden ingezet om transparantie te voorkomen.”

Alle constructies werden bedacht door de huisaccountant van Privazorg. Advocaat René Hampsink van de cliëntenraad noemt het ‘schrijnend’ hoeveel energie Privazorg de afgelopen jaren heeft besteed aan onderzoek naar “mogelijkheden om gelden aan Privazorg te onttrekken, toezicht te vermijden en de normen uit de Wet normering topinkomens te omzeilen”.

Privazorg reageerde de afgelopen week niet op vragen.