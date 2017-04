Belager AkzoNobel komt weer met hoger bod

AkzoNobel heeft de biedingen van PPG tot nu toe steeds afgewezen, onder meer met als argument dat de biedingen te laag zijn. Ook zou een overname tot grote onrust onder het personeel leiden, ontslagen en de verplichte verkoop van fabrieken ten gevolg hebben. AkzoNobel beperkt zich nu tot de mededeling dat het nieuwe bod is ontvangen.

De Amerikanen hopen met een naar eigen zeggen laatste uitnodiging aan AkzoNobel met het bestuur gesprek te kunnen treden. Dit overleg biedt PPG de mogelijkheid beter naar de boeken van AkzoNobel te kijken en eventueel tot afspraken te komen over wat er gaat gebeuren na een overname. Met het samengaan van de bedrijven zou veruit de grootste producent van verf en speciale lakken ter wereld ontstaan.

De Amerikanen bieden nu 96,75 euro per aandeel, bijna 7 euro meer dan het bod van enkele weken geleden. Daarmee wordt AkzoNobel nu op 24,6 miljard euro gewaardeerd. Op de beurs steeg het aandeel AkzoNobel op 4,5 procent naar 81,80 euro.

Morgen houdt AkzoNobel zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Over het bod van PPG kan niet worden gestemd, maar het zal ongetwijfeld in de rondvraag aan de orde komen.

Samen met de verhoogde prijs doet PPG vandaag opnieuw een groot aantal toezeggingen aan het bestuur van AkzoNobel. De Amerikanen zijn bereid AkzoNobel een schadevergoeding te betalen als de overname niet door zou gaan door ingrijpen van de kartelautoriteiten. Als de Europese en andere kartelautoriteiten zouden vinden dat de combinatie PPG/AkzoNobel in bepaalde gebieden te groot wordt, kunnen ze de overname verbieden of eisen dat er onderdelen worden verkocht. PPG wil met deze toezegging aangeven dat het er juist op vertrouwt dat de autoriteiten de overname niet zullen verhinderen.

Nog niet definitief

AkzoNobel zal naar verwachting later een buitengewone aandeelhoudersvergadering houden waarbij het bod van PPG wel wordt besproken. Enkele agressieve aandeelhouders van AkzoNobel hebben hiertoe een verzoek gedaan. Ze willen bovendien dat er tijdens die vergadering gestemd kan worden over het ontslag van president-commissaris Anthony Burgmans. Vandaag is uiterste dag waarop AkzoNobel moet laten weten of ze aan deze verzoeken gehoor geven.

Het bod van PPG is overigens nog niet definitief. Daarvoor moet er eerst een officieel biedingsbericht toezichthouder AFM worden ingediend. Dit moet maximaal twaalf weken na het eerste bod van 2 maart gebeuren. Zou PPG het bod in de tussentijd alsnog intrekken, dan mogen ze een half jaar geen nieuw bod op AkzoNobel uitbrengen.