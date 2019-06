Bekijk hier welke staatsgeheime informatie Buitenlandse Zaken per ongeluk online zette

In dit wob-document is te zien hoe Nederlandse voedselpakketten worden gedistribueerd aan strijdgroepen. De namen van organisaties en locaties zijn in de tekst consequent weggelakt, net als de gezichten van de mensen op de foto’s.

Maar als je goed kijkt op de foto linksonder (zie hieronder het fotodetail), is op de achtergrond een vlag te zien. Het betreft de vlag van de Syrische strijdgroep Jaish al-Fatiheen. Trouw en Nieuwsuur spraken in september met de leider van deze strijdgroep, Osama al-Jasm. Hij bevestigde destijds dat zijn groepering steun ontving van Buitenlandse Zaken. Deze documenten ondersteunen zijn verhaal.

Mujahidi Horan

Op deze foto, afkomstig uit een ander wob-document, is een groepering te zien die goederen in ontvangst neemt. De merknaam van de pick-up truck (Toyota) is deze keer, in tegenstelling tot de vorige wob-publicatie, verwijderd. De gezichten van de mannen op het voertuig zijn ook goed afgeschermd.

Dit wob-document werd vorige week door Buitenlandse Zaken online geplaatst. © -

Maar aan de zijkant van de laadbak (zie detail hieronder) staat er een Arabische tekst: ‘Mujahidi Horan’. Dit is een strijdgroep die actief was in Zuid-Syrië, en met name in de stad Deraa. Deze organisatie, die onderdeel uitmaakte van het Vrije Syrische Leger, was niet eerder voorgekomen in het onderzoek van Trouw en Nieuwsuur. In video’s van gevechten, die deze Mujahidi Horan op YouTube plaatste, is te zien dat zij vaker hun pick-up trucks voorzien met de naam van hun strijdgroep.