Bekende Nederlanders helpen je booschap over te brengen

"Hoi hoi", begint Olke. "Ik ben de bekende Texaanse boer met Friese tongval. Ik heb de Amerikaanse nationaliteit, maar het Friese bloed gaat er niet uit, dus ik blijf still een Nederlander."

Het filmpje maakt deel uit van Dijkhoffs vorige week gelanceerde facebookcampagne, die Nederlanders in het buitenland moet informeren over behoud en verlies van hun Nederlandse nationaliteit. Die komt er op aandringen van de Tweede Kamer, nadat vertrokken Nederlanders na verloop van tijd tot hun schrik ontdekten Nederlander-af te zijn. De dit voorjaar door zijn tv-optreden bekend geworden boer Olke moet hierbij het goede voorbeeld geven: hij verkoos na zijn emigratie bewust het Amerikaanse burgerschap boven het Nederlandse.

Met zijn bijdrage aan een overheidscampagne sluit Olke aan in een lange rij van min of meer bekende Nederlanders. Zo probeerde radio-dj Gijs Staverman rokers én zichzelf een paar jaar geleden van de sigaretten af te houden in oktober, onder de noemer Stoptober. Tennisser Richard Krajicek en voetbalcoach Ronald Koeman helpen het kabinet een handje met de voorlichtingsactie Nix18, bedoeld om ouders en jongeren uit te leggen dat de leeftijd voor drank en roken van zestien naar achttien is opgehoogd.

Gejuich Het opnemen van zulke campagnefilmpjes gebeurt doorgaans onbezoldigd, maar het kan ook anders. John de Wolf staat sinds vorig jaar voor minimaal zes uur per week op de loonlijst van het ministerie van sociale zaken om de weg te plaveien voor werkloze vijftigplussers. De oud-speler van Feyenoord is ingedeeld in de hoogste salarisschaal (136 euro per uur) en heeft op het departement een eigen woordvoerder die zijn media-aanvragen behandelt. Een tikje nerveus schoof De Wolf in het najaar aan bij een commissievergadering in de Kamer om over zijn ervaringen te vertellen. "Houd er wel rekening mee: ik ben de ambassadeur", waarschuwde hij vooraf. "Ik ben geen politicus." De Wolf hoefde zich geen zorgen te maken. Na de aanvankelijke scepsis over zijn benoeming draagt de Kamer hem op handen. "Bij de PVV ging nog net geen gejuich op toen jouw naam bekend werd", aldus PVV-Kamerlid Machiel de Graaf. In hoeverre een bekend persoon mensen tot ander gedrag aanzet, laat zich moeilijk meten. Het effect hangt in elk geval sterk af van zijn of haar imago bij de doelgroep. De persoon moet een rolmodel zijn om invloed te kunnen uitoefenen, aldus het Trimbos Instituut, dat twee jaar geleden onderzoek deed naar dergelijke gedragscampagnes.

Eerste zoen Kennelijk zien overheid en politieke partijen in boeren bijzonder vaak een geschikt rolmodel. Behalve Olke verdween al menig Boer Zoekt Vrouw-kandidaat in de pr-machine van de politiek. Zo ontving boerin Annemarie daags voor de provinciale verkiezingen van 2011 CDA-staatssecretaris Henk Bleeker op haar erf. De SP illustreerde haar landbouwrapport 'De boer aan het woord' in 2013 met een fotoserie met boer Gijsbert in de hoofdrol. En eerder dit jaar wist het CDA boerin Agnes te strikken voor de selectie van twaalf boeren voor zijn Brabantse Stoere Boerenkalender. Behalve Olke verdween al menig Boer Zoekt Vrouw-kandiaat in de pr-machine van de politiek Buiten zijn invloed om werd de in Frankrijk boerende Herman dit voorjaar ook onderdeel van de verkiezingscampagne. VVD-leider Mark Rutte raakte niet uitgepraat over zijn sympathie voor de Noord-Hollander. "Ik hoop van harte dat hij een leuke dame vindt van wie hij zijn eerste zoen gaat krijgen", verklapte hij in het AD. "Ik duim voor je, Herman!" Dat geflirt met de politiek kan ook voor carrièrewendingen zorgen. Kort nadat boer Willem uit Lochem als eerste homoseksuele tv-kandidaat volop in de belangstelling had gestaan, meldde hij zich namens GroenLinks voor de gemeenteraad. Hij haalde in 2014 meteen een zetel binnen.

