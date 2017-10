Behoud topsportstatus is millimeterwerk voor boogschutters

Van der Hoff: “We hadden van alle teams de op vier na hoogste score. We hebben meer punten gescoord dan Canada. Maar ja, dat kan in ons setsysteem. Dit is heel lelijk. Alsof het ons niet is gegund.”

Hij komt er telefonisch vanuit Mexico zeker vier keer op terug, maar houdt zich voor de krant nog netjes. Dan rolt er toch een krachtterm uit de mond. “Schrijf dat maar niet op. Ik wil niet spreken over oneerlijk, maar dat gevoel heb ik nu wel.”

Er is een reden voor, dat Van der Hoff zich zo machteloos voelt. Dit WK is een zogenoemd meetmoment, een toernooi waar topsportstatussen aan vasthangen. Was het team in de top-acht geëindigd, dan was voor alle schutters plus reserve een A-status verzekerd. En dat biedt financiële zekerheid voor een jaar.

Dat die zekerheid nu op een millimeter is gemist, komt keihard aan. Zeker in een sport waar je sowieso niet rijk van wordt. Van der Hoff: “Het hebben van een inkomen is alles. Je verdient niet meer dan je nodig hebt.” Van de Berg en Wijler gingen na de wedstrijd even een rondje lopen. Waar Van der Ven was, wist de bondscoach niet. “Zij mogen dit in de vrije tijd even verwerken.”

Motivatie De druk komt nu op het individuele toernooi te liggen, dat loopt tot zondag. Vooral voor Van der Ven, die zijn status ziet aflopen als hij zichzelf niet bij de beste acht weet te schieten. Hij schiet vandaag. Van der Hoff: “Je kan daar gespannen over worden, of er een enorme motivatie uit halen. Ik weet zeker dat Rick nu een toptoernooi schiet.” Van den Berg en Wijler zitten nog wel redelijk safe. Hun status telt nog tot halverwege volgend jaar. Bovendien is de een (van den Berg) absolute wereldtop, de ander (Wijler) handhaafde zich na een verrassende winst in zijn allereerste wereldbeker het hele jaar op het hoogste niveau. De voortgang van het topsportprogramma op Papendal komt niet in het geding, zo vertelt manager topsport van de bond Willem van de Worp. Hij heeft uit gesprekken met de sporters begrepen dat ze, met of zonder status, in het programma willen blijven. “Wij kunnen niks doen aan huisvesting, wel kunnen we mogelijk wat kosten weghouden. Daar moeten we het nog over hebben.”