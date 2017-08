Behandelstop GGZ dreigt in Zeeland

De Zeeuwse GGZ-instelling Emergis neemt vanaf oktober geen nieuwe patiënten meer aan van verschillende zorgverzekeraars. Volgens bestuurder Paul de Schipper hebben die verzekeraars te weinig zorg ingekocht. “De instelling betaalt nu zorg aan patiënten uit eigen zak en kan dat niet blijven volhouden.”

GGZ Nederland, de belangenvereniging van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg, ziet dat budgetafspraken ook elders knellen en sluit niet uit dat er meer behandelstops volgen.

Zorgverzekeraars kopen aan het begin van het jaar behandelingen in op basis van het aantal patiënten dat het jaar ervoor bij een zorginstelling aanklopte. Voor ieder behandeltraject betaalt het een vaste prijs. Bij Emergis wringt dat. Volgens De Schipper hebben niet zozeer méér mensen bij Emergis aangeklopt dit jaar, maar wel meer mensen met zwaardere problemen, zo blijkt uit de cijfers tot en met augustus. De behandelingen die zij krijgen, zijn duurder. “De groep waarom het gaat, is kwetsbaar. Daarom zet ik er nu druk op: wij willen geen spelletjes meer spelen over het hoofd van patiënten.”

Naming en shaming

De behandelstop bij Emergis, een instelling met vijftig locaties in Zeeland en jaarlijks 10.000 mensen in behandeling, dreigt voor verzekerden van ten minste twee zorgverzekeraars, laat bestuurder De Schipper weten. Hij wil geen namen noemen omdat hij naming and shaming wil voorkomen.

Bij een aantal kleine, specialistische instellingen elders in het land is het al zo ver. Zo neemt Queeste in Noord-Holland geen nieuwe patiënten aan omdat het geld van verzekeraars Achmea, VGZ en CZ op is. G-kracht in Amsterdam neemt helemaal geen patiënten meer aan. “Dat kunnen we beter doen dan mensen op de wachtlijst zetten tot er weer geld is”, meldt een woordvoerder.

Volgens Zorg­ver­ze­ke­raars Nederland ‘hebben instellingen het ook een beetje aan zichzelf te wijten’ als ze patiënten aannemen terwijl het geld op is

Zorgverzekeraars hebben zorgplicht. Dat betekent dat als een patiënt niet bij een instelling terechtkan, de zorgverzekeraar een andere optie moet aandragen. In Zeeland is dat zo makkelijk nog niet, zegt De Schipper: “Als het om complexe specialistische GGZ gaat, moet een Zeeuwse cliënt dan naar Bergen op Zoom, Breda of Rotterdam, waar ook weinig is ingekocht. Als je dat goede zorg dichtbij regelen noemt… En wat blijft er daarmee over van de vrijheid om te kiezen waar je behandeld wil worden?”, zegt hij verontwaardigd. Hij verwacht dat zeker honderd patiënten straks helemaal geen zorg kunnen krijgen.