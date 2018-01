Begin januari eten we kliekjes

We roerden het restant afgekoelde, gesmolten kaas los met een beetje koud water. Klopten er een paar eieren en een flinke scheut (koffie)room door, zodat het mengsel de consistentie van een dunne saus kreeg. We voegden zout, peper en nootmuskaat toe, schepten overgebleven stukjes brood en groenten door de saus en lieten de zaak een half uurtje met rust, zodat het brood het meeste vocht kon opnemen.

Lees verder na de advertentie

We deden het mengsel over in een ingevette ovenvaste schaal, strooiden er (niet écht nodig) nog een gemalen restje noten over (geraspte kaas en/of broodkruim of alle drie kan ook), legden her en der een klontje boter en zetten de schaal een uur in de oven met de thermostaat op 160 ºC. Toen was het kaas-eiermengsel gestold.

Voor een andere maaltijd roosterden we een bijgerecht van rauwe wortelen en venkel die nog in de groentela lagen.

Ingrediënten voor een bijgerecht voor 8 personen Ongeveer 1 kg middelgrote wortelen geschild

1 grote venkelknol

1 grote rode ui

1 biologische citroen

Ongeveer 4 eetlepels olijfolie

2 theelepels korianderzaadjes

1 theelepel komijnzaadjes

¼ theelepel zwarte peperkorrels

½ theelepel zeezout

In stukjes gescheurde basilicumblaadjes, gehakte peterselie of een ander tuinkruid