Bedrijven uit Panama Papers onder lichte vorm van toezicht Belastingdienst

De fiscus heeft bijna een jaar na het bekend worden van de informatie nog altijd geen idee of de bedrijven daarmee afspraken met de fiscus hebben geschonden. “Het onderzoek loopt nog”, aldus Financiën.

De kwestie is pijnlijk voor de Belastingdienst, aangezien het volledig vertrouwt op de gegevens die de bedrijven aanleveren. Om in aanmerking te komen voor het zogeheten ‘horizontale toezicht’ moeten bedrijven beloven alle relevante fiscale informatie met de Belastingdienst te delen. Wie eenmaal onder horizontaal toezicht staat, krijgt nauwelijks nog te maken met controles of boekenonderzoeken.

Het vertrouwen dat de basis van het horizontaal toezicht vormt staat in contrast met de geheimhouding die particulieren en bedrijven vaak zoeken in belastingparadijzen. De Panama Papers slaan op publicaties over de administratie van het Panamese juridisch advieskantoor Mossack Fonseca, dat vennootschappen opzet in belastingparadijzen. Naast het feit dat in die landen doorgaans geen belasting wordt geheven worden de bezittingen uit het zicht van de fiscus gehouden.

Horizontaal toezicht Twee maanden geleden uitten inspecteurs en experts al flinke kritiek op horizontaal toezicht in berichtgeving van Trouw en Investico. Ger Fuchs, oud-directeur grote ondernemingen bij de Belastingdienst, typeerde horizontaal toezicht destijds als ‘naïef en onverantwoord’. "Ik heb nog nooit een groot bedrijf gezien dat niet fraudeert." Volgens Pieter Omtzigt, woordvoerder fiscale zaken van het CDA, is het problematisch als zou blijken dat de fiscus niet op de hoogte was van deze informatie. "Als de informatie niet bekend was bij de Belastingdienst en het wél ging om fiscaal relevante informatie, dan dient de belasting in beginsel het horizontaal toezicht te beëindigen." In 2013 vond de Belastingdienst ook al een bedrijf onder horizontaal toezicht na publicaties over een eerder datalek, Offshore Leaks. Dat bedrijf heeft volgens Financiën ‘op eigen initiatief zijn structuur aangepast’. De Belastingdienst zag geen aanleiding om dit bedrijf weer onder regulier toezicht te plaatsen.

Belastingplichtigen Inmiddels heeft de Belastingdienst 411 belastingplichtigen geïdentificeerd in de Panama Papers, zo blijkt uit vandaag vrijgegeven cijfers. 60 procent daarvan betreft mkb’ers, 25 procent particulieren en 15 procent grote bedrijven, aldus de fiscus. Nog eens 272 links met Nederland worden nog nader onderzocht. Aan 194 belastingplichtigen zijn al brieven gestuurd, en van de 105 reacties daarop bevestigen de meeste gevallen de relatie met de Panama Papers, zo meldt de Belastingdienst. De meeste van hen zeggen echter dat het opzetten van een structuur in belastingparadijzen nooit volledig is gelukt, en inmiddels alweer gestopt is. De Belastingdienst onderzoekt in die gevallen of dat klopt. De fiscus heeft inmiddels ruim 1,5 miljoen euro aan aanslagen opgelegd naar aanleiding van de Panama Papers. In één geval ging het om een aanslag van 1 miljoen euro, de rest van de aanslagen loopt op tot 571.636 euro. Lees ook: De Belastingdienst controleert steeds minder bedrijven

