Bedrijven solliciteren bij techtalenten, in plaats van andersom

De bloeiende economie heeft ook dorre kanten. Er is zo veel werk dat er nauwelijks genoeg mensen zijn om het uit te voeren. In de IT-branche is de nood hoog. Maar ook buiten de sector neemt de vraag naar vakmensen met tech-vaardigheden sterk toe.

Het jonge bedrijf Talent.io denkt een deel van het probleem te kunnen oplossen: via hun digitale platform solliciteren werkgevers bij werknemers in plaats van andersom.

Omgekeerd solliciteren, dus. Hoe is het idee ontstaan? Flip van Eijndhoven, verantwoordelijk voor Talent.io divisie Nederland: "Onze oprichters hebben elkaar ontmoet in Sillicon Valley. Toen ze elkaar leerden kennen, bleken ze allemaal gefrustreerd over hoe het ging met het werven van IT-mensen. Dat moest beter, sneller en slimmer kunnen, het kaf was niet meer van het koren te scheiden. Waarom zou je bedrijven niet laten solliciteren bij de mensen die ze willen hebben, bedachten ze toen. Inmiddels is Talent.io een internationaal bedrijf met hoofdkantoor in Parijs en vestigingen in Berlijn, Londen en nu dus ook in Amsterdam. We onderzoeken nog of we ons volgende kantoor in Spanje of Zwitserland openen. Er werken op het moment 112 mensen bij Talent.io. We willen dit jaar groeien naar tweehonderd medewerkers." Bedrijven kunnen zich op ons platform ook presenteren met bijvoorbeeld filmpjes

Hoe gaat omgekeerd solliciteren in zijn werk? "Werkgevers en werknemers kunnen zich via onze website melden. Wij richten ons op technische mensen die tussen nu en drie maanden op zoek zijn naar een baan en bedrijven die voor diezelfde periode op zoek zijn naar goed gekwalificeerde medewerkers. Wat maakt ons anders? Wij zijn een selectief talentwervingsplatform. Kandidaten die zich melden, worden niet direct tot de site toegelaten, omdat ons team eerst een voorselectie maakt. Onze specialisten kijken eerst naar zaken als technische bagage, motivatie en bijvoorbeeld of de salariseisen van een IT-specialist marktconform zijn. En spreekt een kandidaat goed Engels? Niet onbelangrijk in de internationale tech-branche. We maken die selectie door middel van intakegesprekken. Die kwaliteitscheck aan het begin scheelt werknemers en werkgevers veel tijd en moeite. Je zou kunnen zeggen dat wij het gat zijn dat LinkedIn laat liggen."

Goed, dan zijn de kandidaten door de selectie gekomen. En dan? "Dan stappen wij ertussenuit en kunnen de werkgevers hun potentiële nieuwe medewerkers gaan benaderen. Dan begint dus het solliciteren bij kandidaten. Bedrijven kunnen zich op ons platform ook presenteren met bijvoorbeeld filmpjes. Wij zetten er bewust geen bemiddelaar tussen, want dat is juist wat als irritant werd ervaren bij de 'ouderwetse' manier van werven. Onze rol is meer die van adviseur en coach. Via de site zijn we goed op de hoogte van het proces. We kunnen zien of en wanneer er contact is."

Hoe verdient Talent.io geld met deze manier van werving? "Bij een succesvolle werving betalen werkgevers een fee. Die betalen we terug als iemand binnen een bepaalde periode niet voldoet."

Naar welk soort medewerkers is de meeste vraag? "Het gaat vooral om mensen die applicaties kunnen ontwikkelen. Er is zowel behoefte aan medewerkers aan de 'voorkant', dus het ontwerpen van het uiterlijk en de gebruiksvriendelijkheid van een toepassing, als aan mensen die werken aan de 'achterkant', dus programmeurs voor de techniek waar applicaties op draaien."

ICT Dat de nood aan personeel hoog is, bleek al in 2017, toen het UWV 53.000 openstaande vacatures telde in de ICT-sector. Onderzoek van het CBS onder techbedrijven leverde op dat ruim 29 procent van de werkgevers moeite had om openstaande vacatures te vervullen. Volgens branchevereniging Nederland ICT is de situatie nog nijpender, zegt een woordvoerder. "Wij denken dat dit aantal in werkelijkheid hoger ligt, omdat we van bedrijven horen dat ze uit moedeloosheid geen vacatures meer uitzetten, of omdat er permanent vacatures openstaan.”

