Bedrijven maken jacht op genetische rijkdom in de oceaan

De genetische eigenschappen van het leven in de grote oceanen worden in sneltreinvaart vastgelegd in patenten. En bijna de helft van die patenten is in handen van één onderneming: BASF. De chemiegigant domineert op de wereldzeeën, waar spelregels nog ontbreken.

Vijftien jaar geleden was het nog een bijzonderheid, maar inmiddels zijn er wereldwijd 13.000 patenten geregistreerd die zijn gebaseerd op genetische eigenschappen van zeeleven. Die genen zijn afkomstig van een kleine 900 soorten, veelal eencelligen die onder extreme omstandigheden kunnen overleven en daardoor de interesse hebben van biotechnologen.

Dat blijkt uit een zoektocht van een internationale groep wetenschappers onder leiding van de Zweedse bioloog­­­ Robert Blasiak, waarvan ze vandaag verslag doen in vakblad Science Advances. Een grootse zoektocht, want het patenteren van genetische eigenschappen is al decennia aan de orde van de dag. Allerlei eigenschappen die worden aangetroffen bij dieren, planten of bacteriën worden gepatenteerd, omdat ze mogelijk kunnen helpen bij de biotechnologische ontwikkeling van medicijnen, chemicaliën of materialen. Met een computerprogramma analyseerden de onderzoekers 38 miljoen van die gen-patenten, en vonden die 13.000 die zijn ontleend aan zeeorganismen.

Wereldwijde afspraken ontbreken

Dat schaadt het zeeleven niet, de zee wordt er niet voor leeggevist, alleen de genetische eigenschappen worden opgehaald. Maar er is een belangrijk verschil met patenten die worden ontleend aan landleven. Daarvoor zijn wereldwijde afspraken gemaakt over verdeling van kennis en inkomsten uit die patenten. Landen waar ze zijn gevonden profiteren mee, grote ondernemingen moet delen.

De grote oceanen vallen niet onder die afspraken. Slechts een derde van het zeeoppervlak ligt binnen het bereik van nationale of internationale wetgeving. Daarbuiten kan iedereen zijn gang gaan en rechten claimen. Grote ondernemingen hebben dat de afgelopen tien jaar in hoog tempo gedaan, omdat ze verwachten dat de wereldwijde afspraken uiteindelijke toch tot de hele planeet zullen worden uitgebreid.

Omdat spelregels en scheidsrechter ontbreken in die verre wateren kan de genetische rijkdom van het zeeleven worden geëxploiteerd

BASF is met afstand koploper in de oceaanrace. Het bedrijf heeft 47 procent van de patenten op mariene genen in handen, meer dan alle andere ondernemingen in deze race bij elkaar­­. Nummer 2 is een Japanse biotechonderneming, nummer 3 een Amerikaan. Het aandeel van niet-commerciële partijen, zoals universiteiten en onderzoeksinstituten is klein: 16 procent.

Omdat spelregels en scheidsrechter ontbreken in die verre wateren kan de genetische rijkdom van het zeeleven worden geëxploiteerd door een klein aantal biotech-ondernemingen uit rijke delen van het wereld, waarschuwen de onderzoekers. En in de toepassing van die kennis valt veel te halen: de markt voor mariene biotechproducten zal in 2025 naar verwachting 6,4 miljard dollar groot zijn, met producten variërend van medicijnen tot biobrandstoffen.

Voor een eerlijke verdeling van die vrucht vestigen de onderzoekers hun hoop op een nieuw verdrag voor behoud en duurzaam gebruik van de biodiversiteit van de wereldzeeën die buiten bereik liggen van nationale jurisdictie. Dat verdrag is in de maak. In september beginnen de onderhandelingen, onder de hoede van de Verenigde Naties.