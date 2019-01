Bedrijfsleven duikt op subsidie voor zonnepanelen

Hiermee is het aantal zonnepanelen dat in bezit is van bedrijven in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit het National Solar Trendrapport 2019 dat woensdag werd gepresenteerd op een vakbeurs voor de zonnesector.

Lees verder na de advertentie

Nederland is momenteel de snelst groeiende zonne-energiemarkt van Europa, zegt directeur Rolf Heynen van onderzoeksbureau Dutch New Energy Research, dat het rapport maakte. De afgelopen vijf jaar lag de groei in Nederland gemiddeld 40 procent boven de wereldwijde groei.

Leergeld Volgens Heynen is Nederland bezig met een inhaalslag. “Wij hebben andere landen, vooral Duitsland, het leergeld laten betalen.” Heynen noemt subsidie die het ministerie van economische zaken en klimaat geeft aan bedrijven en instellingen voor zonnepanelen ‘een enorme aanjager’. Op deze zogeheten Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie werd afgelopen najaar ruim 5,6 duizend keer een beroep gedaan, blijkt uit cijfers van het ministerie. Ter vergelijking: dezelfde subsidieregeling kan ook voor windmolens of biomassa worden aangevraagd. Dat gebeurde met 153 (molens) en 54 (biomassa) keer veel minder vaak. Een andere belangrijke reden voor de toename van het aantal zonnepanelen is dat de prijs van de apparaten steeds lager wordt. Gemiddeld heeft een woning op zonne-energie bijna dertien panelen op het dak geschroefd De particuliere markt groeit met 20 procent per jaar iets minder spectaculair. Gemiddeld heeft een woning op zonne-energie bijna dertien panelen op het dak geschroefd. Hiermee wordt ongeveer 3300 kilowatt stroom per jaar opgewekt, net zoveel als een huishouden aan stroom verbruikt. Daarmee zijn de investeringen van enkele duizenden euro’s in een paar jaar terugverdiend, stelt Heynen. Het rapport spreekt voorzichtig optimistisch de wens uit dat zonne-energie in Nederland op termijn een belangrijke rol kan gaan spelen in de transitie naar een duurzame samenleving. De getallen die de branche presenteert lijken reusachtig, maar op het totaal van het Nederlandse energiegebruik is het aandeel dat zonne-energie inneemt gering. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt nog geen 2 procent van de Nederlandse energieproductie van de zon. In totaal is 15 procent duurzaam. Driekwart van de stroom is nog altijd afkomstig van aardgas en steenkool.

Lees ook:

Stormloop op grond voor zonneparken Investeerders vechten om grond om er zonnepanelen op te zetten. Voor het eerst wordt ook boerenland gereserveerd.